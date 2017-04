Roma/ Calciomercato News, ag. Kessie: I giallorossi? Non escludo sorprese

Franck Kessie (Foto: Lapresse)

ROMA CALCIOMERCATO NEWS, AG. KESSIE: TUTTO FATTO CON I GIALLOROSSI? NO, NON ESCLUDO SORPRESE - Uno dei nomi più caldi per il calciomercato della Roma è quello di Franck Kessie. Il centrocampista dell'Atalanta sta continuando a stupire con la casacca nerazzurra, e sempr epiù club risultano interessati all'eclettico ivoriano. Sembrava che tra Kessie e il club giallorosso fosse già tutto fatto, invece, a sentire l'agente del giocatore, la situazione potrebbe regalare sorprese “inaspettate”. Intervistato da calciomercato.com, ecco quanto dichiarato da George Atangana riguardo il futuro del proprio assistito: “Tutto fatto con la Roma? No, è ancora tutto aperto. Le voci? Ognuno di noi è libero di esternare le proprie frustrazioni. Per quanto mi riguarda, ritengo Kessie il miglior centrocampista polivalente che ci sia in Italia e tra i migliori che ci siano nel panorama mondiale. Di conseguenza, sono molti quelli che lo vorrebbero. Per questo motivo devo assolutamente riflettere sulla scelta più opportuna. Kessie non è una macchina utensile da spedire nel primo stabilimento a piacere. Ho molto rispetto per la Roma, che è una grande società, però ancora oggi aspetto l’offerta giusta per il mio assistito. La storia del calcio è fatta di tantissime sorprese, e può essercene una anche in questo caso”.

© Riproduzione Riservata.