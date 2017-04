INTER/ Calciomercato news, De Notaris: Spalletti in pole, ma Conte avanza! Simeone voluto da...(esclusiva)

Calciomercato Inter, Spalletti in pole per la panchina (La Presse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS. Quando pensiamo all’Inter la testa va sempre in qualche modo al calciomercato. Perché la "pazza Inter" si fa e si disfa in continuazione. Un giorno tutti in coro a dire che l’obiettivo Champions è alla portata di mano e una partita dopo si cambia idea: Pioli è un cretino e questa Inter cosi non va da nessuna parte. Ad oggi è chiara una cosa: Pioli si è bruciato ogni possibilità di sedere sulla panchina dell'Inter prossimo anno. A questo punto urge trovare un sostituto, quel condottiero con cui poi Ausilio lavorerà per mettere in piedi la nuova formazione in vista del calciomercato estivo. La domanda quindi è chi sarà il prossimo allenatore dell’Inter. I nomi che circolano sono tanti. Si parla ovviamente di Luciano Spalletti che è in rotta con la Roma e ha il contratto in scadenza. Anche Conte e Simeone sono tecnici che piacciono molto a Suning ma sono molto più difficili da avvicinare. Parlando invece del fronte giocatori, pare che Banega potrebbe andarsene. La posizione di Perisci invece nelle ultime settimane si è consolidata: alla fine ha fatto un'ottima stagione, lasciarselo sfuggire ora non sarebbe l'ideale. Vedremo quello che succederà. Intanto per approfondire le domande e i dubbi sul calciomercato dell’Inter abbiamo sentito il procuratore Ernesto De Notaris. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

De Notaris, andiamo subito al punto: Pioli sicuro partente...

Sì, purtroppo, Pioli dovrebbe andarsene,. Nonostante un buon inizio, non ha ottenuto grandi risultati, soprattutto in campionato con le grandi. Credo che l'Inter abbia bisogno di una vera rivoluzione sia a livello di giocatori, sia a livello di guida tecnica. Mettiamola così: Pioli è stato un buon traghettatore...

Secondo diversi rumors di calciomercato il sostituto di Pioli potrebbe essere Spalletti?

Perché no, Spalletti potrebbe diventare il nuovo allenatore dell’Inter, ma non solo lui, anche altri tecnici di fama mondiale potrebbero essere attratti dal progetto-Inter. Mi spiego: c'è una proprietà solida, ricca, ambiziosa che vuole primeggiare in Italia e in Europa. Lo stesso Conte potrebbe alla fine cedere alla corte dei cinesi, e non ne rimarrei stupito, in fondo la nuova proprietà dell'Inter ha poco da invidiare a quella del Chelsea...

Abbiamo detto di Spalletti e di Conte, ma si parla con insistenza anche di un ex Inter come Simeone: quante possibilità vede in questo caso?

Anche lui è uno dei papabili allenatori dell'Inter, conosce bene l’ambiente per averlo frequentato da giocatore, è apprezzato da dirigenti e amato molto dai tifosi. Senz’altro più di Spalletti e Conte!

Passiamo al capitolo calciatori anche se senza avere alcuna certezza sul nome del prossimo allenatore è difficile sapere quali saranno le strategie di calciomercato. Le chiedo allora informazioni solo su due calciatori. Partiamo dal primo, Banega, secondo lei partirà?

Direi proprio di sì, Banega sembra veramente destinato alla partenza. E potrebbe tornare in Spagna, all’Atletico Madrid.

L’altro nome è Perisci: quale destino vede per lui?

Perisic è un giocatore molto forte, penso proprio che l'Inter deciderà di tenerlo, lo considerano un uomo chiave anche per il futuro. Diventerà uno dei giocatori simbolo della rinascita interista.

Intervista a cura di Franco Vittadini

