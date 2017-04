Inter/ Calciomercato news, Suning vuole rivoluzionare l’attacco: chi andrà via per ripianare i conti?

Patrick Schick con la maglia della Sampdoria (LaPresse)

INTER CALCIOMERCATO NEWS, I PROSSIMI COLPI IN ATTACCO PER I NERAZZURRI – Si avvicina la calda stagione del calciomercato estivo e l’Inter e soprattutto la dirigenza Suning è già al lavoro per mettere a punti i prossimi colpi di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato pubblicate questa mattina dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, la lista dei desideri della dirigenza nerazzurra è davvero ampia e molti sono i colpi ipotizzati per rinforzare il reparto offensivo della squadra di Stefano Pioli. Tra i tanti è certamente noto l’interesso dell’Inter per Patrick Schick, la punta centrale in maglia della Sampdoria, per il quale però la concorrenza nella prossima sessione di calciomercato potrebbe essere davvero forte e non sono pochi i big club a cui piace il profilo del blucerchiato. Secondo le ultime notizie oggi vi sarà un nuovo incontro tra l’entourage del giocatore ceco e la dirigenza della Sampdoria per rinforzare il contratto (già fissato per il 2020) ed alzare la clausola di rescissione, al momento fissata a 25 milioni di euro. Tra gli altro obbiettivi per l’Inter rimane sempre interessante Andrea Petagna, ora all’Atalanta.

INTER CALCIOMERCATO NEWS, CHI ANDRA’ VIA? E SUNING… – Per finanziare i prossimi grandi colpi di calciomercato ipotizzati dalla dirigenza dell’Inter, Suning deve fare i conti in casa e soprattutto con le strette clausole imposte dal fair play finanziario della Uefa. Come è noto la società nerazzurra deve far quadrare i conti entro il prossimo giugno per evitare sanzioni da parte della Uefa e al momento sono diverse le soluzioni prospettate per fare cassa. I primi 13.5, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Gazzetta dello sport potrebbero venire dal riscatto di Jovetic dal Siviglia, mentre le ultime belle prove di Ranocchia con la maglia dell’Hull City potrebbero far risalire le sue quotazioni di mercato. Oltre a questo va inoltre considerato che vi sono alcuni elementi in scadenza di contratto nella rosa dell’ inter, ovvero Brozovic e Banega, i quali potrebbero far fruttare importanti plus valenze. Oltre a loro due anche Biabiany e Palacio potrebbero essere messi sul mercato nella prossima sessione.

