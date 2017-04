Juventus/ Calciomercato News: Allegri, rinnovo fino al 2020 e nuovi obiettivi

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus (LaPresse)

JUVENTUS CALCIOMERCATO NEWS: RINNOVO PER ALLEGRI - Massimiliano Allegri resta alla Juventus. La prima notizia di calciomercato per la nuova stagione è questa: il tecnico toscano prolungherà il contratto che lo lega ai bianconeri e, come riporta La Stampa, firmerà per altre tre stagioni come già si era ipotizzato qualche settimana fa. Accordo fino al 2020 (con opzione per un altro anno): se il contratto sarà onorato, Allegri si legherà ai bianconeri per un totale di sei stagioni diventando quindi il tecnico più longevo non solo del post Calciopoli, ma anche dai tempi di Marcello Lippi che, in bianconero per sette stagioni e mezza, aveva “spezzato” la sua avventura in due periodi - il più lungo tra il luglio 1994 e il febbraio 1999. Rinnovo meritatissimo quello di Allegri: il tecnico toscano ha vinto due scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, ha raggiunto una finale di Champions League e in questa terza stagione è in corsa per tutti gli obiettivi, con la possibilità di mettere le mani sul terzo tricolore consecutivo (come Antonio Conte prima di lui), sulla terza Coppa Italia (mai nessuna squadra ci è riuscita) e soprattutto può arrivare ancora in finale di Champions, sperando di spezzare la maledizione.

JUVENTUS CALCIOMERCATO NEWS: TRACCIATE LE PRIME LINEE - Con il rinnovo di Allegri la Juventus traccia anche le prime linee del prossimo calciomercato. Per il momento non ci sono nomi concreti, ma quello che il tecnico toscano ha chiesto sono due esterni offensivi, un terzino e due mediani. Chiaro l’intento di proseguire con il 4-2-3-1 - almeno sulla carta - e possiamo già ipotizzare quali possano essere i calciatori all’ordine del giorno. Per quanto riguarda la difesa, la Juventus non ha mai fatto mistero di seguire Mattia De Sciglio che, anzi, sembra essere piuttosto vicino ai colori bianconeri; in attacco il nome forte è quello di Federico Bernardeschi, che però nei giorni scorsi avrebbe rivelato a Gigi Buffon di non voler vestire la maglia della Juventus e per il quale bisognerà andare oltre la grande rivalità con la Fiorentina. Più difficile risolvere il rebus in mediana: uno degli obiettivi era Olivier Dahoud, che però andrà al Borussia Dortmund. Se Sami Khedira, come sembra, dovesse onorare il contratto fino al termine, la Juventus potrebbe “accontentarsi” di un solo nome; negli ultimi giorni è tornato a circolare quello di Radja Nainggolan (seguitissimo ai tempi del Cagliari), ma strapparlo alla Roma dopo aver già comprato Miralem Pjanic non sarà affatto semplice…

© Riproduzione Riservata.