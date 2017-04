MILAN/ Calciomercato news, Caringi: Ghoulam si, Keita "ni"! De Sciglio via, Donnarumma forse... (esclusiva)

Calciomercato Milan news, Donnarumma resta? (La Presse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS. C’è ancora dello scetticismo intorno alla nuova proprietà cinese del Milan. Solo il calciomercato potrà dirci effettivamente se questi cinesi sono un bluff o se hanno intenzioni serie, ma soprattutto importanti disponibilità economiche da buttare nel prossimo mercato. Una garanzia è il neo ds Mirabelli, dirigente molto preparato e stimato da tutti. Però sappiamo che alla fine sono spesso i soldi a fare la differenza nelle trattative. Intanto possiamo dire che i rumors intorno al Milan sono tanti e i giocatori accostati ai rossoneri sono di primissima fascia. Da tempo circolano quelli di Keita dalla Lazio e Kramer dal Borussia Monchengladbach. Non sarà facilissimo in ogni caso riuscire a portarli a Milano. Più facile che si concluda invece in modo positivo l'arrivo di Ghoulam dal Napoli. Poi c’è sempre in piedi la telenovela Donnarumma che non si è ancora conclusa. Vedremo se il portiere rossonero resterà a difenderei i pali della squadra di Montella. Quando c’è un Raiola di mezzo è sempre bene usare il condizionale. Per approfondire tutti questi argomenti e curiosità di calciomercato sul Milan abbiamo deciso di sentire il procuratore David Caringi. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Ci vogliamo subito togliere un dubbio su Keita: un nome accostato da mesi al Milan, secondo è un’operazione già chiusa come in tanti sostengono?

No, calma, calma. Intanto diciamo che Keita ha ancora un anno di contratto con la Lazio. Anche se a onor del vero è da tempo che il giocatore ha manifestato l'intenzione di andarsene da Roma. Quest'anno ha disputato una stagione splendida. Anche nell’ultima partita contro il Palermo ha fornito una prestazione fantastica. Per il Milan però comprarlo dalla Lazio a un prezzo accessibile non sarà una cosa facile! C’è da convincere un certo Lotito che preferirebbe cederlo all’estero.

C’è invece qualche spiraglio per vedere Ghoulam in rossonero?

Ecco, sì, su questa operazione di calciomercato sono molto più ottimista, e le spiego il perché: il difensore del Napoli è in scadenza di contratto e non vuole rinnovare, potrebbe quindi arrivare più facilmente a un prezzo accessibile. Unico ostacolo la concorrenza: il Milan dovrà guardarsi le spalle dal Bayern Monaco e dal Psg...

Il Milan prenderà Kramer dal Borussia Monchengladbach?

Non è facile per le squadre italiane comprare giocatori dai club tedeschi. Lo stesso Napoli provò ad acquistare Kramer dal Borussia ma non ci riuscì. Non mi sembra una cosa semplice il suo arrivo a Milano...

Veniamo al capitolo più doloroso per i tifosi del Milan: Donnarumma. Lei è convinto che alla fine resterà? Lo so, ha ragione, è un tema delicatissimo. Partiamo dai fatti e da una piccola certezza: lui ha manifestato l'intenzione di restare al Milan ma vuole un adeguamento del suo contratto. Cosa ribadita anche da Mino Raiola, il suo agente. Lo stesso Raiola prenderebbe una parte di soldi da una sua cessione come avvenuto per Pogba… Penso però che alla fine le due parti si metteranno d'accordo.

Altro capitolo scomodo riguarda De Sciglio: rimarrà anche lui? No, credo invece che De Sciglio sia destinato a lasciare il Milan. Ormai qualcosa si è rotto con la società e con l’ambiente milanista, difficile sanare questa frattura. Ci sono poi da tempo su di lui la Juventus e top club europei...

Intervista a cura di Franco Vittadini

