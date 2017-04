Milan/ Calciomercato News: occhi su Mendy del Leicester, il primo rinforzo per la mediana?

Nampalys Mendy, interesse di calciomercato per il Milan? (LaPresse)

MILAN CALCIOMERCATO NEWS: OCCHI SU MENDY DEL LEICESTER - Il Milan va a caccia della qualificazione alla prossima Europa League, ma ovviamente tiene gli occhi aperti anche in chiave calciomercato. Secondo MilanNews.it la nuova dirigenza rossonera avrebbe già un giocatore nel mirino: si tratta di Nampalys Mendy, centrocampista francese di 24 anni. Gioca nel Leicester, che la scorsa estate lo ha preso dal Nizza; nei piani di Claudio Ranieri - all’epoca ancora allenatore delle Foxes - sarebbe dovuto essere il sostituto di Kante volato al Chelsea, ma ha finito per giocare davvero poco (vale a dire 4 partite di Premier League, tre di FA Cup e una di Champions League per un totale di 631 minuti). Fermato da un infortunio alla caviglia, Mendy si è visto scavalcato da Onyinye Ndidi nella mediana del Leicester; il prossimo anno potrebbe partire e il Milan si sarebbe già schierato tra le squadre interessate ad acquistarlo. La valutazione si aggira intorno ai 7 milioni di euro, vale a dire il prezzo che i campioni d’Inghilterra hanno sborsato per prenderlo; la lunga inattività potrebbe anche aver fatto abbassare la cifra. Vincenzo Montella pensa dunque a puntellare la sua linea mediana, ben sapendo che è questo reparto che può fare la differenza nella squadra che dovrà affrontare la prossima stagione.

MILAN CALCIOMERCATO NEWS: DONNARUMMA DA BLINDARE - Intanto il calciomercato del Milan riguarda, ovviamente, anche le uscite. Gianluigi Donnarumma, corteggiato dalla Juventus e naturalmente pezzo pregiato della rosa, è il cardine sul quale la nuova proprietà cinese vorrebbe costruire la squadra del futuro; il problema sarà quello di convincerlo a restare in una squadra che al momento non vale le big europee e non è in prima fila in Italia, ma potrebbe presto tornare a ricoprire quello status. Come riporta Repubblica, al portiere del Milan verrà probabilmente proposta la fascia di capitano: un onore per un ragazzo di soli 18 anni e una decisione che potrebbe davvero fare la differenza tra un addio e una conferma, con l’ipotesi di farne la bandiera rossonera per tanti anni a venire. Mino Raiola però continua a sparare alto per l’ingaggio: la nuova proposta del procuratore è di 3,5 milioni a stagione, con aumento anno dopo anno e la clausola che era già stata inserita per Paul Pogba, vale a dire una percentuale del 15% che, in caso di vendita futura, finirebbe nelle tasche dell’agente. Si profila un lungo braccio di ferro, che potrebbe infiammare l’estate di casa Milan; staremo a vedere, intanto Donnarumma si concentra sul campo dove i rossoneri devono quantomeno blindare il sesto posto.

