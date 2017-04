NAPOLI/ Calciomercato news, Caccese: Widmer e Skorupski vicini! Su Tolisso duello con la Juventus (esclusiva)

Calciomercato Napoli, obiettivo Tolisso (La Presse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS. Sono parecchi i temi di mercato che girano intorno al Napoli. E' vero che la squadra è ancora impegnatissima nella rincorsa di quel secondo posto che garantirebbe un accesso diretto alla Champions e introiti sicuri da utilizzare nella prossima sessione estiva di calciomercato, ma è altrettatnto vero che le casse del Napoli sono messe bene e che quindi il presidente De Laurentiis può permettersi di progettare il futuro senza particolari assilli. Sappiamo che al ds Giuntoli piace svariare e andare su parecchi nomi, alcuni fasulli, per depistare la concorrenza. Il Napoli del prossimo anno dovrà fare uno sforzo nella ricerca di un laterale. Ghoulam non ha voluto ancora rinnovare ed infatti è relegato in panchina. Il primo obiettivo di mercato parrebbe essere Widmer terzino dell'Udinese e poi Tolisso centrocampista del Lione. Per il discorso portiere piace anche Skorupski che potrebbe rappresentare un colpo in prospettiva con Reina che in ogni caso dovrebbe rimanere fino al termine del contratto. C'è da dire che il portiere polacco è di proprietà della Roma la quale difficilmente vorrà privarsene a beneficio di una diretta concorrente come il Napoli e poi sul giocatore è forte l'interesse del Torino. Se invece Skorupski dovesse rientrare in una operazione più ampia di calciomercato che magari coinvolge anche Mario Rui, Duvan Zapata e Giaccherini allora il discorso potrebbe pure cambiare. Vedremo infine, come in ogni estate, quale sarà il futuro di Callejon. Per approfondire tutti questi argomenti di calciomercato sul Napoli abbiamo sentito il procuratore Antonio Caccese. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Caccese, potrebbe arrivare Widmer nel prossimo calciomercato estivo?

Mi piace molto ed è veramente un giocatore di grande valore tecnico. Potrebbe arrivare e il suo acquisto è più di un'ipotese. Potrebbe aiutare il Napoli molto ed in fondo la squadra di Sarri ha bisogno di rinforzi sulle fasce dal momento che il futuro di Ghoulam più lontano dal Vesuvio.

Di ??Tolisso ne parliamo ormai da tre sessioni di calciomercato. Che piaccia al ds Giuntoli ormai non è piùun mistero. Pensa che a giugno diventerà finalmente un giocatore del Napoli?

E' vero, ormai è diventato un tormentone di mercato. Il Napoli l'ha inseguito anche la scorsa stagione. E' un altro giocatore che mi piace, è un altro calciatore di notevole qualità tecnica. C'è molta concorrenza su di lui, tanto è vero che anche la Juventus non ha mollato la presa!

Per la porta, con Reina in una fase di prepensionamento, Skorpsky è davvero un obiettivo per il Napoli?

Non lo escludo e se ne sente parlare parecchio. Potrebbe arrivare a Napoli, gli uomini mercato azzurri lo stanno seguendo e nel caso sarebbe una opzione importante anche per il futuro. Un altro obiettivo è Szczesny, anche lui portiere della Roma, un altro numero uno molto forte. Difficile però prenderlo, il prossimo anno si creerebbe una rivalità pericolosa con Reina.

Ma lei è così sicuro che Reina rimarrà a Napoli un altro anno? Quale sarà il suo futuro?

Dovrebbe rimanere fino alla fine naturale del contratto. E' vero che sta calando fisicamente per l'età ma è sempre un uomo spogliatoio, un giocatore che dà sempre la carica a tutta la squadra.

Altra spina di calciomercato riguarda il solito Callejon: resterà?

Sì, Callejon dovrebbe rimanere, anche se ha ricevuto tante offerte da club importanti. E' un attaccante da Champions, un giocatore chiave nella formazione di Sarri, su cui il mister vuole contare fino in fondo.

(Franco Vittadini)

