Napoli / Calciomercato news, Klaassen e Dolberg, doppia trattativa con l’Ajax (oggi)

Calciomercato Napoli

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SI PUNTA ANCORA KLAASSEN – Il Napoli guarda all’Olanda per il prossimo calciomercato estivo ed è interessato a ben due giocatori dell’Ajax, società dalla quale l’anno scorso ha acquistato Arkadiusz Milik e con la quale ci sono dunque buoni rapporti, che potrebbero rivelarsi importanti per le due trattative delle quali vi riferiamo oggi. Per il centrocampo del Napoli un nome che ritorna è quello di Davy Klaassen, il 24enne capitano dell'Ajax che continua ad essere seguito dal direttore sportivo del club partenopeo, Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, 24 milioni di euro è la valutazione da parte dell’Ajax per il calciatore, che il Napoli ha tentato di acquistare sia la scorsa estate sia nella sessione di gennaio. Su di lui, oltre agli azzurri, ci sono però anche diversi club di Premier League e Bundesliga. Vedremo però se questi contatti che durano ormai da un anno potranno favorire il Napoli per Klaassen.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: DOLBERG, UN TALENTO NEL MIRINO – L’altro nome che lega il calciomercato del Napoli all’Ajax è quello di Kasper Dolberg, 19enne attaccante danese uscito però dal sempre fertile vivaio della squadra olandese dove gioca fin dal 2015, che viene seguito con interesse dal Napoli. Si può dunque ipotizzare che Giuntoli chiederà anche di Dolberg nella trattativa con Klaassen. Il calciatore danese, che in questa stagione è arrivato in doppia cifra in Eredivisie (il massimo campionato olandese) e per il cui cartellino l'Ajax chiede 20 milioni, piace però anche alla Roma che cerca un vice Dzeko. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, potrebbe dunque nascere un “derby” italiano per aggiudicarsi Dolberg, che in ogni caso piace pure ad alcune squadre straniere. Il danese al Napoli sarebbe di fatto la prima alternativa a Milik, dunque sarebbe una sorta di riedizione dell’attacco dell’Ajax sotto al Vesuvio.

