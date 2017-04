Roma/ Calciomercato News, Chiaradia: il nuovo allenatore? Unai Emery conosce Monchi... (esclusiva)

Unai Emery sarà il prossimo allenatore della Roma? (Foto LaPresse)

ROMA CALCIOMERCATO NEWS: IL PUNTO DI PIETRO CHIARADIA (ESCLUSIVA) - Una domanda infiamma il calciomercato della Roma: chi sarà il prossimo allenatore della squadra, ora che sembra scontato l'addio di Luciano Spalletti? Si fanno tanti nomi: da Roberto Mancini a Eusebio Di Francesco passando naturalmente per Unai Emery che arriverebbe dal Paris Sain Germain e ha già avuto modo di lavorare con Monchi, il nuovo direttore sportivo arrivato ufficialmente a Trigoria. In più il futuro di Francesco Totti: resterà per una nuova sfida e un altro anno oppure è arrivato il momento di appendere le scarpette al chiodo? Fino alla situazione di Stephan El Shaarawy, che ultimamente sta giocando molto bene. Quale sarà il suo futuro? Per rispondere a tutte queste domande sul calciomercato Roma IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva il procuratore Pietro Chiaradia.

Mancini potrebbe essere il prossimo allenatore della Roma? Potrebbe anche essere visto che Mancini ha fatto bene come allenatore nella sua carriera. Al primo anno ha vinto il titolo col Manchester City, ha vinto con l'Inter, è un tecnico di grande valore e grande esperienza.

Potrebbe arrivare Di Francesco? E' un allenatore che ho sempre stimato, che lo scorso campionato fece molto bene col Sassuolo portandolo in Europa. E' molto amato dai tifosi della Roma dove ha giocato alcune stagioni e vinto uno scudetto. Quest'anno però con un Sassuolo con alcuni rinforzi ha deluso. Non so se possa andare bene per la Roma della prossima stagione.

Le possibilità che arrivi Emery quante sono? E' legato a Monchi, nuovo direttore sportivo giallorosso con cui ha lavorato a Siviglia; al Paris Saint Germain resta la macchia di quell'eliminazione incredibile contro Barcellona negli ottavi di finale di Champions League. Dovrebbe vincere il titolo in Francia per rimanere, altrimenti potrebbe venire anche alla Roma, una piazza che sicuramente è diventata ambita da tanti allenatori.

Quale futuro per Totti? Credo che possa lasciare, non vedo come possa continuare giocando così poco. Dovrebbe giocare almeno un tempo nelle partite dove scende in campo, non cinque o dieci minuti; se l'ipotesi sarà ancora questa penso che la cosa migliore sia un addio al calcio.

El Shaarawy resterà per il nuovo progetto? Sta facendo bene ma il suo futuro dipenderà anche dal prossimo allenatore della Roma, da che modulo tattico utilizzerà. El Shaarawy è ideale per il 4-3-3, con un modulo diverso potrebbe non avere lo stesso rendimento.

(Franco Vittadini)

