Roma / Calciomercato news, Monchi a Parigi: contatto con Emery? Intanto Spalletti… (oggi)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: MONCHI STASERA VEDE EMERY – Parlando di calciomercato Roma, il principale tema d’attualità in casa giallorossa è sempre il nome del prossimo allenatore, dal momento che difficilmente Luciano Spalletti resterà alla Roma. Questa sera il nuovo direttore sportivo Monchi, secondo Il Messaggero in edicola oggi, seguirà dal vivo la semifinale di Coppa di Francia fra il Monaco e il Paris Saint Germain ed è facile pensare che questo viaggio in terra francese sia un’occasione per incontrare Unai Emery, con il quale vanta una lunga esperienza in comune al Siviglia. Il nuovo dirigente giallorosso sta infatti cercando di chiarirsi le idee sul tecnico del futuro, sempre che Spalletti non decida di restare. Il preferito resta evidentemente proprio Emery, grazie al rapporto che si è creato fra Monchi e il tecnico a Siviglia, mentre Maurizio Sarri è il nome indicato da Franco Baldini, importante consulente esterno della Roma. Il problema è che sia Emery sia Sarri sono sotto contratto con PSG e Napoli, anche se lo spagnolo potrebbe lasciare Parigi se la stagione non dovesse finire in modo soddisfacente. In ogni caso la Roma deve vagliare anche delle alternative: i nomi sono quelli che ricorrono già da tempo, cioè Eusebio Di Francesco, Paulo Sousa, Laurent Blanc e Roberto Mancini.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SPALLETTI POTREBBE RESTARE – Sempre a proposito del nome del futuro allenatore della Roma, che inevitabilmente in questi giorni è il tema di calciomercato che tiene banco nella Capitale, va riferito che secondo il quotidiano Il Tempo non è da escludere la possibilità che Luciano Spalletti possa guidare i giallorossi anche nel prossimo campionato. "Roma-Spalletti, l'ora della verità", è l’eloquente titolo scelto dal giornale capitolino. Il tecnico non ha ancora deciso il suo futuro e per Il Tempo l'addio non è più così scontato. Naturalmente la società e Spalletti dovranno trovarsi intorno a un tavolo e chiarire alcuni punti, ma se questi colloqui dovessero andare bene, ecco che un proseguimento dell’avventura di Spalletti come tecnico della Roma potrebbe riprendere quota e bloccare le trattative con altri allenatori.

