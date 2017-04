Inter/ Calciomercato news, per Schick accelerata in vista? (oggi)

Patrick Schick (LaPresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: SCHICK IN PRIMO PIANO – Il nome più caldo per quanto riguarda il calciomercato dell’Inter è senza dubbio quello di Patrick Schick, attaccante ceco classe 1996 della Sampdoria che nella sua prima stagione in Serie A ha già raggiunto la doppia cifra con 10 gol in campionato, senza dimenticare le due reti segnate in Coppa Italia, inoltre iniziando spesso le partite dalla panchina. Schick dunque piace a molte squadre, ma in pole position sembra esserci proprio l’Inter, come riferisce la Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il noto quotidiano sportivo ci informa che l'Inter è pronta a investire subito per il centravanti ceco 25 milioni di euro, per poi lasciarlo a Genova per un'altra stagione, ipotesi che naturalmente sarebbe gradita anche alla Sampdoria, anche se il presidente blucerchiato Massimo Ferrero vorrebbe portare la clausola rescissoria a 40 milioni. L’arrivo a Milano del patron Zhang Jindong potrebbe dare un’importante accelerazione alla trattativa, anche perché i nerazzurri devono battere la sempre pericolosa concorrenza della Juventus, nonostante i bianconeri abbiano assicurato di avere “altre priorità” e restano dunque per il momento piuttosto defilati su Schick.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: PIENA FIDUCIA A PIOLI, MA… – Grandi sogni per il calciomercato estivo in casa Inter, ma naturalmente resta anche il nodo legato al nome del prossimo allenatore nerazzurro. Non è da escludere una conferma di Stefano Pioli, che gode di intatta fiducia da parte della società nonostante l’ultimo mese sia stato decisamente negativo. Il giudizio sul lavoro di Pioli resta comunque ottimo ed inoltre dichiarare fallito il progetto legato all’allenatore emiliano significherebbe cominciare di nuovo da capo, avendo buttato via un altro anno. Dunque non è affatto scontato che il destino nerazzurro di Pioli sia segnato, anche se restano vive piste importanti, su tutte quella che porterebbe a Diego Pablo Simeone, sogno di tanti tifosi dell’Inter sia per i suoi trascorsi milanesi sia per i risultati straordinari che in questi anni il Cholo ha saputo ottenere alla guida dell’Atletico Madrid, stabilmente ai vertici del calcio spagnolo ed europeo nonostante non sia un colosso dal punto di vista economico.

