Juventus/ Calciomercato News, Mbappé osservato speciale ma l'agente frena: vale 100 milioni

JUVENTUS CALCIOMERCATO NEWS: L’AGENTE ALLONTANA MBAPPE - La Juventus che sfiderà il Monaco nella semifinale di Champions League guarda anche al calciomercato e ha messo gli occhi su uno dei prossimi avversari: Kylian Mbappe, nome sulla bocca di mezza Europa. Classe ’98 - compirà 19 anni a fine dicembre, francese di origini camerunesi, l’attaccante è esploso in una stagione fino a qui sensazionale: 13 gol in Ligue 1 e 5 nelle coppe nazionali, soprattutto 5 nella fase a eliminazione diretta di Champions League. La Juventus se lo troverà contro e lo osserverà con attenzione: potrebbe essere uno dei rinforzi per la prossima stagione. Non secondo l’agente Pascal Boisseau che, interpellato da L’Equipe, ha fatto sapere che “oggi ci sono appena quattro club al mondo che si possono permettere di comprarlo”. Vale a dire Barcellona, Manchester City, Manchester United e Real Madrid in rigoroso ordine alfabetico. A dire il vero il procuratore ha anche consigliato al suo assistito di rimanere almeno un altro anno nel Principato: “In questo momento non c’è un giovane del suo livello in giro; se anche dovesse fare una stagione meno buona l’anno prossimo, avrebbe comunque offerte da 100 milioni di euro”. Esagerato? La Juventus rimane alla finestra e chissà che il 3 maggio, giorno della semifinale di andata, non possa decidere di organizzare un incontro con l’entourage di Mbappe.

JUVENTUS CALCIOMERCATO NEWS: SPINAZZOLA SI CANDIDA - Nel frattempo la Juventus guarda anche al calciomercato interno. La Stampa ha riportato alcune dichiarazioni di Leonardo Spinazzola, che domani sera sfiderà i bianconeri con la sua Atalanta; l’esterno sinistro è una delle grandi rivelazioni del campionato in corso e il cartellino appartiene alla Juventus, dove aveva già disputato una buona stagione con la Primavera. “Ora sono concentrato sull’Atalanta” ha detto Spinazzola, che però non ha nascosto le sue ambizioni: “Sarebbe un sogno e un’ambizione tornare alla Juventus, dove hanno giocato i miei idoli Buffon, Del Piero e Pirlo”. Spinazzola ha anche ammesso un apprezzamento per il Milan; la Juventus però, è notizia dei giorni scorsi, avrebbe già deciso di riportarlo a Vinovo per farne il vice di Alex Sandro, sfruttandone la duttilità che gli permette di giocare indifferentemente in una linea a quattro di difesa (come per esempio faceva a Perugia in Serie B) o facendo il quarto o quinto di centrocampo. Da valutare la posizione di Kwadwo Asamoah che al momento è la prima riserva di Alex Sandro; il ghanese però potrebbe riciclarsi in quello che sarebbe il suo ruolo naturale - quello di mezzala - aumentando il ventaglio delle scelte a disposizione di Massimiliano Allegri. Quello che sembra certo è che Spinazzola in estate farà ritorno alla Juventus.

