Milan/ Calciomercato news, De Sciglio verso l’addio? (oggi)

Mattia De Sciglio (LaPresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: IL PUNTO SUL FUTURO DI DE SCIGLIO – Mattia De Sciglio rischia di diventare uno dei temi caldi di calciomercato per il Milan: domenica per lui i fischi di San Siro e un’aggressione subita nel post-partita, oltre alla sostituzione da parte di Montella. Il giocatore si aspettava un gesto da parte della società, invece non è arrivato alcun comunicato di solidarietà nei confronti di De Sciglio dopo l’aggressione subita. Tutto questo fa pensare a una distanza sempre più grande fra il giocatore e il Milan, come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, che parla di un incontro tra la nuova dirigenza rossonera e il procuratore di De Sciglio, Giovanni Branchini, che si dovrebbe tenere domani. Il contratto di Mattia scade nel 2018, quindi rinnova oppure questa estate cambierà squadra. Il prolungamento del contratto sembra però difficile in questo momento, dunque De Sciglio dopo tanti anni in rossonero (settore giovanile compreso) dovrebbe lasciare il Milan. Tra le possibili destinazioni in caso di addio, bisogna ricordare che Mattia è da tempo nel mirino della Juventus, ma anche il Napoli si è attivato per De Sciglio negli ultimi giorni.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: LAPADULA CHIAVE PER SIMEONE? – Il Milan pensa a Giovanni Simeone per la sessione estiva di calciomercato? Secondo quanto scrive il quotidiano gratuito Leggo, i rossoneri stanno seguendo con grande attenzione il Cholito e potrebbero mettere sul piatto Gianluca Lapadula per arrivare al figlio d’arte argentino. Di certo Lapadula piace molto al Grifone, che lo stava seguendo molto da vicino nella scorsa estate, prima che arrivasse il Milan ad aggiudicarsi le prestazioni del capocannoniere della scorsa Serie B, favorendo di fatto l’arrivo di Simeone al Genoa. Per l’argentino la prima stagione nel calcio italiano è risultata essere più che positiva, avendo già segnato 11 gol, dunque Simeone jr ha attirato le attenzioni di alcune big, fra le quali appunto il Milan. Ecco dunque nascere l’ipotesi di questo scambio che porterebbe Lapadula a Genova con un anno di ritardo e Simeone a Milano ma non con la maglia indossata da papà Diego. Se poi l’attuale allenatore dell’Atletico Madrid dovesse tornare all’Inter, sarebbe un derby davvero speciale per la famiglia Simeone…

