Napoli/ Calciomercato news, schiarite sul rinnovo di Mertens. Pavoletti pronto a partire se…

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SCHIARITE SUL RINNOVO DI DRIES MERTENS – Il nome caldo in casa Napoli per la prossima stagione del calciomercato estivo è senza dubbio quello di Dries Mertens, il bomber belga, presente in azzurro dal 2013 e autore di ben 28 gol in questa stagione. Benchè il contratto che lega il belga al club abbia scadenza 2022, già nei mesi scorsi il giocatore e le dirigenza del Napoli avevano raggiunto un accordo di massima per il rinnovo, che porterebbe a 4 milioni a stagione il nuovo compenso dell’attaccante: in seguito però le divergenze d’opinione tra De Laurentiis e la moglie dello stesso Mertens avevano raffreddato i rapporti, fino a mettere in dubbio il futuro del belga con la maglia azzurra. Secondo le ultime voci di calciomercato provieniti dal quotidiano Tuttosport, ora la situazione pare più tranquilla e le parti in causa potrebbero di nuovo sedersi a tavola per discutere della clausola di rescissione, vero oggetto della contesa: Mertens pare che non vorrebbe fosse fissato, o che al massimo non superasse i 20-25 milioni di euro, mentre De Laurentiis vorrebbe cautelarsi fissando il biglietto di uscita a non meno di 31 milioni di euro.

CALCIOMERCATO NAPOLI, PAVOLETTI PRONTO A PARTIRE? – Nono sono solo i rinnovi l’oggetto di discussone in casa Napoli per la prossima finestra di calciomercato estivo, ma occupano un buono spazio anche i possibili addii al capoluogo campano. Il primo nella lista che potrebbe essere costretto a salutare presto la maglia azzurra è la punta Leonardo Pavoletti, giunto a Napoli solo a gennaio dal Genoa, ma che ha visto il campo con i colori del club di De Laurentiis per appena 172 minuti di gioco. Visto il poco spazio trovato Pavoletti potrebbe quindi ora cercare un club che lo userebbe in maniera più costante già nei prossimi mesi di calciomercato: due le strade al momento ipotizzate dalle colonne riservate al calciomercato dell’edizione odierna de La Repubblica: la prima porterebbe la punta a Torino, nel caso in cui i granata dovessero dover rinunciare a Belotti, mentre la seconda la porterebbe a Firenze a vestire la maglia della Fiorentina, che pare interessata al giovane in caso di partenza di Kalinic.

