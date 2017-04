Roma/ Calciomercato news, Dzeko nel mirino dei rossoneri. Concorrenza per Pellegrini

Edin Dzeko (LaPresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DZEKO NEL MIRINO DEI ROSSONERI – La prossima sessione di calciomercato estivo si annuncia davvero calda per la Roma, che potrebbe presto dover salutare il bomber bosniaco Edin Dzeko. I numeri realizzati in questa stagione dalla punta giallorossa infatti fanno gola a diversi club europei e italiani e specialmente ai rossoneri di Montella. Le ultime indiscrezioni di calciomercato da casa rossonera, a riferita questa mattina dal Corriere della Sera, infatti parlano di un serio interessamento da parte della nuova dirigenza di Milanello nei confronti del profilo di Dzeko. Non è infatti un segreto che la nuova proprietà del Milan, in accordo con il tecnico sia alla ricerca di un vero bomber che sappia colmare la discontinuità di fronte allo specchio avversario di Bacca e Lapadula e il bosniaco farebbe proprio al caso loro. Teoricamente Dzeko dovrebbe rimanere sotto contratto con la Roma fino a giugno del 2020, ma è possibile che il cambio di panchina influenzi in maniera importante il suo futuro alla Roma: pare comunque che la dirigenza giallorossa non abbia intenzione di separarsi dal proprio gioiello per meno i 35 milioni di euro.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CONCORRENZA PER PELLEGRINI – Uno degli obiettivi di calciomercato dichiarati della Roma per la prossima finestra è senza dubbio il rientro di Lorenzo Pellegrini: il giovane centrocampista classe 1996 è infatti nato nel vivaio di Trigoria, da cui è uscito per vestire la maglia del Sassuolo nel 2015. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato la Roma infatti avrebbe già progettato di riportare a casa il centrocampista, concordando con il Sassuolo un’offerta da 10 milioni di euro. Per il portale specializzato calciomercato.com però il futuro di Pellegrini potrebbe non essere coi colori giallorossi: sul profilo del centrocampista classe 1996 infatti vi è molto interesse da parte di altri top club come Juventus e Milan. Stando alle ultime voci però la Roma non avrebbe intenzione di sedere ad alcun tavolo di trattativa per meno di 30 milioni di euro: il profilò di Pellegrini viene però al momento valutato dal portale specialistico transfermarckt a 8 milioni di euro.

