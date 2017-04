Inter/ Calciomercato news, Krychowiak in primo piano a centrocampo (oggi)

Calciomercato Inter (LaPresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: KRYCHOWIAK NEL MIRINO – Uno dei nomi di spicco per il prossimo calciomercato dell’Inter potrebbe essere il centrocampista polacco del Paris Saint Germain Grzegorz Krychowiak, approdato al Psg nell’estate scorsa dal Siviglia. Krychowiak viene già da tempo seguito dall’Inter, tanto che il direttore sportivo Piero Ausilio ne aveva parlato già a gennaio con i dirigenti della società francese. Non se ne fece nulla, tuttavia l’Inter dovrebbe tornare all’assalto per l’estate ed è già stato programmato per l’inizio della settimana prossima un nuovo contratto fra Ausilio e la dirigenza parigina. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di trovare una vantaggiosa formula di pagamento, come riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, magari dilazionato oppure come prestito e successivo riscatto. In ogni caso il polacco classe 1990 è più facilmente raggiungibile rispetto a Fabinho, che è uno dei gioielli del Monaco ed è seguito da tante big europee: ecco dunque che Krychowiak può essere l’alternativa che unisce qualità e fattibilità dell’affare.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IDEA STAFYLIDIS PER LA DIFESA – L'Inter per il calciomercato estivo ha tra le priorità certamente la necessità di rinforzarsi in difesa, come dimostrano i 42 gol già subiti in questo campionato. Dunque la dirigenza nerazzurra sta monitorando molti nomi di possibili rinforzi difensivi per la prossima stagione. Nel mirino ci sarebbe il terzino greco classe 1993 Konstantinos Stafylidis, che gioca in Germania con l’Augsburg dopo essere cresciuto nel Paok Salonicco ed avere avuto esperienze anche con le maglie di Bayer Leverkusen e Fulham. Il calciatore non è infatti soddisfatto dello spazio trovato nel club tedesco e potrebbe spingere per l'addio in estate, nonostante un contratto che lega Stafylidis all’Augsburg fino al 2019, dunque con scadenza non ancora imminente. Lo rivela il quotidiano Augsburger Allgemeine spiegando che i nerazzurri starebbero monitorando il greco da qualche tempo. Per chiudere l'affare serviranno però almeno 10 milioni di euro, cifra decisamente importante per un nome non di primissimo piano.

