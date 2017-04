Juventus/ Calciomercato news, Marchisio nel mirino di Conte (oggi)

Calciomercato Juventus (LaPresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL CHELSEA CI PROVA PER MARCHISIO – Per il calciomercato della Juventus va segnalato un nuovo assalto a Claudio Marchisio da parte del Chelsea di Antonio Conte, che naturalmente conosce benissimo il centrocampista bianconero e vorrebbe portarlo a Londra. Dopo la precedente offerta da circa 20 milioni per Marchisio già rifiutata dalla Juventus, il Chelsea è pronto a rilanciare. Secondo il noto quotidiano britannico The Sun, i Blues sono fiduciosi circa la possibilità di chiudere l'accordo coi bianconeri: la Juventus avrebbe fatto una richiesta di 30 milioni con in più la possibilità di inserire nell'accordo una clausola di riacquisto. Cifre nemmeno troppo alte per un giocatore della caratura di Marchisio, dunque se così fosse il Chelsea potrebbe davvero aggiudicarsi il Principino. Sarebbe una notizia clamorosa, l’addio ad una delle bandiere della Juventus, dove Marchisio gioca fin dalle giovanili con l’unica parentesi dell’anno vissuto in prestito all’Empoli nel 2007-2008: vero che, in seguito all’infortunio di un anno fa, lo spazio per il centrocampista si è ridotto, ma un suo addio desterebbe comunque grande sensazione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SIRENE INGLESI PER ALEX SANDRO – A proposito del calciomercato della Juventus e di squadre inglese, bisogna ricordare che c’è pure Alex Sandro nel mirino dello stesso Chelsea e anche del Manchester City. Il terzino della Juventus e della nazionale brasiliana piace a molte squadre: i bianconeri non hanno intenzione di venderlo, ma è anche vero che a fronte di un’offerta molto consistente Alex Sandro è uno di quei giocatori che potrebbero anche essere lasciati andare via. Questa sera a Bergamo, in occasione di Atalanta Juventus, sarà presente un osservatore del Manchester City per esaminare la prestazione dell'ex Porto, ma ci sarà pure un emissario del Chelsea che seguirà proprio Alex Sandro, e da parte del club di Roman Abramovich si ipotizza un'eventuale offerta da 50 milioni di euro. Ci saranno dunque molte trattative fra la Juventus e il Chelsea nei prossimi mesi e i bianconeri potrebbero fare in cambio qualche pensiero su alcuni giocatori del club di Stamford Bridge.

