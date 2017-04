Milan/ Calciomercato news, Suso: settimana prossima incontro per il rinnovo (oggi)

Calciomercato Milan (LaPresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SUSO, SETTIMANA PROSSIMA INCONTRO PER IL RINNOVO – Il rinnovo del contratto di Suso resta uno dei temi caldi per il calciomercato del Milan, tanto che oggi ne parlano sia il Corriere della Sera sia la Gazzetta dello Sport. Nella giornata di ieri, l’amministratore delegato Marco Fassone e il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli sono stati a Milanello, dove hanno salutato la squadra e pranzato con mister Vincenzo Montella. Dopo pranzo, i due dirigenti del nuovo Milan ‘cinese’ hanno avuto un colloquio con Suso a proposito del futuro del giocatore spagnolo, uno dei cardini del Milan di quest’anno: secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, l’intenzione dell’ex giocatore di Liverpool e Genoa è quella di restare al Milan, così la prossima settimana ci sarà un incontro con i suoi procuratori. A questo proposito ci viene in aiuto la Gazzetta dello Sport, che ci informa sulla data: l’agente di Suso sarà in Italia giovedì oppure venerdì prossimo, l’obiettivo del Milan è quello di prolungare fino al 2021, anche se bisogna fare i conti con le sirene dell’Atletico Madrid, che potrebbero essere una forte tentazione.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: DONNARUMMA, LE CIFRE PER IL RINNOVO – L’altro tema caldo per il calciomercato del Milan è naturalmente un altro rinnovo, quello di Gigio Donnarumma, il cui contratto con il Milan scade nel 2018 e sul cui futuro si è già detto e scritto tantissimo. Secondo il quotidiano torinese La Stampa in edicola oggi, l’ingaggio del portiere milanista è destinato a lievitare: il club di via Aldo Rossi intende infatti proporre a Donnarumma uno stipendio quadruplicato e che andrebbe a salire nel corso degli anni. Si partirà da una base di 3,2 milioni di euro a stagione, naturalmente con l’obiettivo di trattenere Gigio in rossonero perché per il Milan cinese sarebbe un grosso smacco cominciare cedendo colui che potrebbe essere presente e futuro dei rossoneri, tuttavia anche questo sforzo potrebbe non bastare. Infatti molte big del calcio europeo sono sulle tracce di Donnarumma e potrebbero offrire la prospettiva di giocare in Champions League e stipendi ancora più alti: non c’è dubbio che di questa vicenda si parlerà moltissimo nelle prossime settimane.

© Riproduzione Riservata.