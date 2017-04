Napoli/ Calciomercato news, Mertens e Reina al nodo rinnovo: il belga resterà?

Dries Mertens,con la maglia del Napoli (LaPresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, NODO RINNOVO PER MERTENS – Rimane ancora fumosa la situazione intorno al rinnovo di contratto tra il Napoli e Dries Martens: pare che entrambe le parti in causa vorrebbero evitare di vedere il bomber belga in piazza nella prossima finterà di calciomercato estivo, ma rimangono ancora diversi punti dia risolvere. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato pubblicate questa mattina dal quotidiano Tuttosport, infatti tra la dirigenza del Napoli e lo stesso Dries Mertens vi sarebbe già un accordo di massima sui 4 milioni di euro a stagione fino al 2021 ma il nodo della clausola rescissoria ha per il momento diviso le parti. Per il belga quindi si ipotizzano al momento tra strade: rinnovare e restare, non rinnovare e portare il contratto in scadenza al 1018, oppure non attendere tale termine e cedere subito il giocatore, ma non per meno di 30 milioni di euro, contando molto sulla vena realizzativa del belga (22 gol in campionato) per farne salire le quotazioni sul mercato.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, RINNOVO REINA IN BILICO – In casa Napoli, a poche settimane dall’inizio della sessione estiva del calciomercato, non è solo il rinnovo di Dries Mertens a preoccupare, ma anche quello del numero 1 Pepe Reina. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dal quotidiano Il Mattino infatti sono previsti nei prossimi giorni degli incontri tra l’agente del portiere spagnolo e la dirigenza del Napoli: sul piatto di discussione un rinnovo stagionale per Reina. In ogni caso pare che De Laurentiis sia già in cerca di un nuovo portiere per la rosa di Sarri, che nel giro dei prossimi anni possa anche prendere il posto da titolare dello stesso Reina. Diversi i nomi vagliati al momento dal Napoli tra cui spicca quello di Szczesny che la Roma non riscatterà dall’Arsenal nella prossima finestra di calciomercato dopo la bella stagione passata in prestito con la maglia giallorossa, oltre a quello di Perin dal Genoa (infortunato) e Sirigu dal Psg.

© Riproduzione Riservata.