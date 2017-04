Roma/ Calciomercato news: concorrenza per Schick, è l’ultimo derby di Manolas?

Patrik Schick, con la maglia della Sampdoria (LaPresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CONCORRENZA PER SCHICK, MARIO RUI CONTROPARTITA TECNICA? – Non è certo un segreto che uno dei prossimi obbiettivi di calciomercato della Roma sia Patrik Schick, centrocampista della Sampdoria, già cercato l’estate scorsa dal ds Sabatini, anche se allora l’affare sfumò perchè considerato troppo oneroso per le casse giallorosse, in quel preciso momento. Nonostante il precedente la Roma comunque non ha perso di vista il ceco, che potrebbe quindi diventare il prossimo nome caldo del calciomercato: la dirigenza giallorossa però potrebbe incontrate nuovi ostacoli, perché il profilo di Schick piace davvero a molti. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato pubblicate questa mattina dal quotidiano leggo, sul ceco vi sarebbero già Inter, Juventus e Napoli ,ma il nuovo dirigente della Roma Monchi pare intenzionato a portarsi a casa il ceco nella prossima finestra di calciomercato: in questo senso pare possibile l’introduzione di un a contropartita tecnica dell’offerta, individuabile nel profilo del giallorosso Mario Rui.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ULTIMO DERBY PER MANOLAS – Tra i prossimi nomi caldi del calciomercato in casa della Roma sarà senza dubbio il difensore greco Kostantinos Manolas, che già la scorsa estate aveva animato le cronache sulla squadra giallorossa per il mancato accordo di rinnovo. Secondo le ultime indiscrezioni il calciomercato pubblicate questa mattina dal quotidiano Corriere della sera, il greco potrebbe presto abbandonare la maglia della Roma, essendo uno dei primi nomi “sacrificabili” nel calciomercato estivo: per il suo profilo però si starebbero già facendo avanti diversi club italiani e inglesi. Stanno alle ultime voci di mercato infatti la Roma avrebbe intenzione di ripianare i conti a fine campionato sfruttando le belle prestazioni messe in campo dal greco in questa stagione. La base d’asta sul profilo di Manolas comunque pare molto alta. La dirigenza giallorossa potrebbe non essere intenzionata a scendere sotto i 40 milioni di euro offerti dall’Arsenal nella scorsa finestra di calciomercato estivo.

