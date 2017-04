DONNARUMMA ALL'INTER?/ Calciomercato, Raiola pronto a offrire il portiere del Milan ai nerazzurri

Gigio Donnarumma (Foto: Lapresse)

DONNARUMMA ALL'INTER? CALCIOMERCATO, RAIOLA PRONTO A OFFRIRE IL PORTIERE ROSSONERO AI NERAZZURRI - Donnarumma all'Inter, l'ultima provocazione arriva direttamente dalla bocca di Mino Raiola. Il superagente italiano continua nel suo braccio di ferro con il Milan, e a costo di vincere la "guerra" personale con il club, ha fatto capire di essere pronto a portare il proprio assistito sull'altra sponda del Naviglio. La notizia, o meglio l'indiscrezione, è apparsa stamane sulle prime pagine dei quotidiani sportivi. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Raiola avrebbe bussato alla porte dell'Inter, proponendo ai nerazzurri niente meno che Donnarumma. Il 18enne ha un contratto con il Milan in scadenza nel 2018 e, per il momento, non si è ancora parlato di rinnovo. Ecco perché la mossa di Raiola ha l'obiettivo di mettere il Milan con l'acqua alla gola. O il Diavolo rinnova alle condizioni economiche dell'agente o Donnarumma saluterà Milanello.

Vedere Donnarumma con la maglia dell'Inter, sarebbe per il Milan uno smacco enorme. Raiola ha giocato proprio su questo. La mossa dell'agente, a suo modo, ha un senso: quello di scuotere il club di via Aldo Rossi, ancora fermo sul tema rinnovi. Nei mesi scorsi si è fatto un gran parlare dell'estremo difensore rossonero alla Juventus come erede di Buffon, ma la realtà dei fatti vede il Gigi bianconero ancora in perfetta forma. E, stando così le cose, non avrebbe senso per Donnarumma trasferirsi a Torino e fare la riserva. La pista estera è molto più probabile. Top club come Manchester United, Manchester City, Barcellona e Real Madrid sarebbero pronti a fare carte false pur di aggiudicarsi il baby portiere. Ma la giovane età di Donnarumma, 18 anni, potrebbe rappresentare un freno non da poco. L'Inter è invece un'ipotesi potenzialmente concreta: il ragazzo, in tal caso, non dovrebbe cambiare città e continuerebbe a vivere nella medesima città... Insomma, Raiola ha lanciato il suo messaggio. Il Milan cosa risponderà?

