Inter/ Calciomercato News, Andrea Conti in cima alla lista, Darmian l'alternativa

Andrea Conti - La Presse

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CONTI IN CIMA ALLA LISTA DEI DESIDERI - Continua a crescere e a segnare Andrea Conti dell'Atalanta e le sirene di calciomercato non si calmano di certo ora. Il calciatore della Dea è nel mirino dell'Inter e come racconta Sport Mediaset pare che la volontà sia quella di affondare il colpo. Terzino sinistro classe 1994 è cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta e dopo è stato girato in prestito in Serie B al Perugia prima e alla Virtus Lanciano poi. L'anno scorso è tornato in nerazzurro, disputando una stagione di buon livello. Solo quest'anno però è definitivamente maturato, meritandosi applausi e tante voci di calciomercato. Ha già segnato cinque reti quest'anno e collezionato anche un numero importante di assist. Staremo a vedere se i nerazzurri riusciranno a fargli cambiare casacca senza però che varino i colori sulle sue spalle dal nerazzurro dell'Atalanta a quello dell'Inter. L'alternativa esiste e se non si dovesse arrivare al calciatore di Gasperini si punterà Matteo Darmian del Manchester United.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DELLAS: NORMALE PENSINO A MANOLAS - Tra gli obiettivi dell'Inter per il calciomercato della prossima estate c'è sicuramente il difensore greco della Roma Kostas Manolas. Sono numerose le voci poi che hanno sottolineato come addirittura ci sia già un accordo. Difficile capirlo adesso, ma intanto di questo ha parlato un noto connazionale del calciatore ex Olympiakos che il calcio italiano lo conosce bene, Traianos Dellas. Questi a TuttoMercatoWeb ha sottolineato: "Manolas è diventato un calciatore davvero importante per la Roma e per tutto il calcio italiano. Lo cerca l'Inter? Quando un calciatore fa bene è normale che ci siano tante squadre interessate a lui e anche una importante come l'Inter". Staremo a vedere se la difesa della squadra di Stefano Pioli si rinforzerà con un calciatore di questa caratura considerando che in rosa ci sono i due già ottimi Joao Miranda e Jeison Murillo.

© Riproduzione Riservata.