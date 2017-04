Juventus/ Calciomercato News, il Barca pressa per Dybala intanto Bentancur svolge le visite mediche

Paulo Dybala - La Presse

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL BARCELLONA INSISTE PER PAULO DYBALA - Continuano le voci del possibile addio a fine stagione di Paulo Dybala. Il calciatore argentino sembra essere spinto sempre più verso il Barcellona da continue voci che lo vorrebbero come erede di Lionel Messi. Secondo quanto riportato Mundo Deportivo pare che il calciatore sia pronto a firmare un rinnovo importante con la squadra bianconera nel quale sarà inserita una clausola rescissoria importante ma che non spaventa assolutamente il club blaugrana. Non sono ancora note le idee della Juventus che in questi anni ha comunque mostrato la disponibilità a trattare anche i suoi pezzi più pregiati come accaduto con Arturo Vidal e Paul Pogba. Per Paulo Dybala la storia però potrebbe essere anche diversa perchè il calciatore argentino sembra aver davvero legato in maniera inscindibile la sua immagine alla Juventus con il sogno di diventare l'erede di Alessandro Del Piero e non quello della pulce albiceleste.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, BENTANCUR EFFETTUA LE VISITE MEDICHE - Oggi, lunedì 3 aprile 2017, è stato il giorno di Rodrigo Bentancur alla Juventus. Il centrocampista uruguaiano del Boca Juniors è stato sottoposto alle visite mediche al J Medical di Torino anche se approderà a Torino solo in estate. La Juventus aveva opzionato il calciatore nell'operazione che permise a Carlitos Tevez di tornare in Argentina. Verrà esercitato il diritto di acquisto che scade il prossimo venti aprile con i bianconeri che verseranno alla squadra argentina 9.4 milioni di euro per il cartellino del calciatore. Staremo a vedere quale sarà la decisione della Juventus che potrebbe anche decidere di andare a cedere il giovane centrocampista in prestito in Serie A anche per fargli conoscere il campionato italiano. Il calciatore è un classe 1997 che è cresciuto nelle giovanili del Boca e che compie così il salto definitivo di qualità verso il calcio europeo con il sogno di diventare in futuro un punto fermo della Juventus.

