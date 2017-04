Milan/ Calciomercato News, i rossoneri rischiano ri perdere Deulofeu e Bacca

Vincenzo Montella - La Presse

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, I ROSSONERI VOGLIONO TRATTENERE DEULOFEU - Gerard Deulofeu è uno dei pochi punti fermi di un Milan che sembra rassegnato a un'altra stagione senza Europa. In una gara disastrosa come quella di Pescara lo spagnolo ha dimostrato di essere un calciatore di grandissima tecnica, rapido e decisivo. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo il Milan avrebbe già sottolineato all'Everton la volontà di trattenere il calciatore nei pressi del Naviglio. Nonostante questo c'è da fronteggiare anche l'ostacolo Barcellona perché il club blaugrana ha un diritto di riacquisto sul calciatore cresciuto nella cantera. Staremo a vedere cosa accadrà, ma il Milan farà di tutto per trattenere Deulofeu, calciatore dotato di grande scatto, tecnica e anche ampi margini di miglioramento. Frenato da un paragone ostentato più e più volte con Lionel Messi ora il ragazzo è maturo e si è lasciato quei problemi alle spalle. Il suo futuro però rimane un grosso punto di domanda.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LAPADULA ALLONTANA BACCA - L'esperienza di Carlos Bacca nel calcio italiano sembra davvero arrivata all'ultima tappa. L'attaccante colombiano ieri contro il Pescara non ha praticamente toccato un pallone e al suo posto Vincenzo Montella ha inserito in campo Gianluca Lapadula che anche se non ha segnato è sembrato più sul pezzo e ha giocato ad alto ritmo con grande volontà. Lapadula allontana Bacca con quest'ultimo che dopo aver rifiutato la Cina nel calciomercato di gennaio pare sempre più pronto a lasciare il club rossonero in estate. Sono tante le squadre in Europa che lo vogliono, ma decisiva potrebbe essere la decisione della società, magari dopo il closing, su Vincenzo Montella. Se dovesse restare l'aereoplanino il destino di Bacca è segnato mentre qualora dovesse arrivare un altro tecnico allora tutto potrebbe essere rivisto. C'è ancora tempo per decidere, ma Bacca è sempre più lontano dal Milan.

