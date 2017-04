Monchi/ Calciomercato Roma news, il DS conferma: può arrivare a fine mese (Ultime notizie, oggi 3 aprile 2017)

Foto LaPresse

MONCHI, CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IL DS AVVICINA I GIALLOROSSI (OGGI 3 APRILE 2017) - Ormai sembra essere fatta: Monchi, al secolo Ramon Rodriguez Verdejo, è ad un passo dal diventare il nuovo direttore sportivo della Roma. Prenderà il posto, di fatto, di Walter Sabatini che ha rassegnato le dimissioni all’inizio della stagione in corso, e che potrebbe proseguire all’estero; lo spagnolo di San Fernando (Andalusia), 48 anni, è stato da tempo individuato dalla Roma come la figura ideale per proseguire il progetto che deve necessariamente allo scudetto dopo aver lottato al vertice per quattro stagioni consecutive (e la battaglia quest’anno non è ancora terminata). Parlando a Cadena Cope, Monchi si è sbilanciato ripetendo di fatto i concetti già noti: ha confermato di aver incontrato il presidente James Pallotta e ha confermato che “al momento quella giallorossa rappresenta l’offerta più concreta”. Questo si sapeva, ma il direttore sportivo ha aggiunto di più: “Anche se non è l’unica opzione sul tavolo il loro progetto mi piace”. Allontanata l’ipotesi Real Madrid (“non resterò in Spagna con un’altra squadra, tifo Siviglia e sarebbe impossibile”), Monchi ha ammesso di avere offerte da Francia e Inghilterra; tuttavia già il prossimo mese, come dal lui stesso riferito, potrebbe liberarsi dal Siviglia per iniziare la sua nuova avventura.

MONCHI, CALCIOMERCATO ROMA NEWS: LA COSTRUZIONE DEL SIVIGLIA (OGGI 3 APRILE 2017) - Parlando dei suoi migliori acquisti, Monchi ha affermato che la trattativa migliore resta quella per Dani Alves: “l’ho preso a 800 mila euro e rivenduto a 36 milioni”. Kevin Gameiro è stato invece quello che è costato di più: non solo economicamente (10 milioni di euro per strapparlo al Psg) ma “anche a livello mentale”. I colpi di Monchi però sono tanti: inizialmente, quando era stato chiamato a sviluppare il settore giovanile, aveva portato in prima squadra calciatori come Sergio Ramos e Jesus Navas, Diego Capel e José Antonio Reyes. Tra gli acquisti di grido invece vanno sicuramente segnalati Ivan Rakitic (dallo Schalke 04) diventato capitano della squadra; Enzo Maresca, arrivato dalla Fiorentina e diventato un cardine della squadra che ha centrato il primo Doble in Europa League; e la coppia Luis Fabiano-Frédéric Kanoute, che in sette stagioni (sei insieme) ha garantito la bellezza di 247 gol in 521 partite. Abile anche nelle plusvalenze (Julio Baptista acquistato per 3,5 milioni e ceduto per 25, Alvaro Negredo comprato a 15 e rivenduto a 25), non c’è dubbio che sia lui il principale artefice di una squadra che ha vinto cinque volte in undici stagioni la Coppa Uefa/Europa League e che in questa stagione è rimasto in corsa per la Liga fino a pochissime settimane fa.

