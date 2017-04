Napoli/ Calciomercato News, rinnovi congelati, alla finestra per Szczesny

Maurizio Sarri - La Presse

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, RINNOVI RIMANDATI - Il Napoli deve lavorare anche sul calciomercato interno perchè ci sono diversi calciatori che hanno bisogno di un ritocco verso l'alto e un prolungamento. Primo fra tutti c'è Dries Mertens che sicuramente andrà a guadagnare cifre molto più alte del milione e poco più che guadagna. Il calciatore è un punto inamovibile, ma al momento c'è da pensare ad altro. Al club infatti interessa solo il campo e le due sfide contro Juventus in Coppa Italia e contro la Lazio in Serie A. Ne ha parlato Gianluca Di Marzio a Radio Marte nel pomeriggio, sottolineando: "In questi giorni non ci saranno delle novità per la questione dei rinnovi contrattuali. In questo momento il Napoli sta giocando per il futuro in campo. Non ci saranno delle distrazioni. La squadra chiaramente lavora in questo senso, ma non è la settimana giusta per parlare di rinnovi. Sarri? E' normale che servirà un confronto tra le parti a fine stagione, soprattutto dopo quello che è accaduto a Madrid che ha lasciato qualche scoria".

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, AURIEMMA: PER LA PORTA MI PIACEREBBE SZCZESNY - Il Napoli deve risolvere la questione portiere in vista della prossima sessione di calciomercato. Pepe Reina offre garanzie, ma pare anche arrivato alla fine di un percorso. Al suo posto con la Juventus ha giocato un buon Rafael Cabral che però non ha convinto al cento per cento in vista del futuro. Raffaele Auriemma si è lanciato in un'ipotesi che più che una voce di calciomercato è una richiesta al Presidente De Laurentiis. Il giornalista di fede azzurra ha parlato così a 4-4-2 su SportMediaset: "Per la porta vedrei bene Szczesny se la Roma alla fine non lo prenderà dall'Arsenal". Il portiere polacco sembra destinato a fine stagione al ritorno in Inghilterra, l'Arsenal è proprietaria del suo cartellino. La Roma infatti non farà uno sforzo economico e promuoverà titolare il brasiliano Alisson quest'anno in campo solo nelle partite di Coppa e numero uno inamovibile della nazionale brasiliana.

© Riproduzione Riservata.