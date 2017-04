Roma/ Calciomercato News, ag. El Shaarawy: vuole rimanere in giallorosso

Luciano Spalletti - La Presse

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, AG.EL SHAARAWY: IN GIALLOROSSO È FELICE - Tra i calciatori che potrebbero animare il calciomercato estivo della Roma c'è Stephan El Shaarawy. Il faraone potrebbe essere costretto a partire, sempre meno al centro del progetto tecnico di Luciano Spalletti. Anche se il tecnico di Certaldo pare ormai prossimo all'addio il calciatore non è detto che possa rimanere. Ne ha parlato il suo agente, Federico Pastorello, a Il Messaggero. Ecco le sue parole: "Stephan El Shaarawy vuole rimanere a lungo alla Roma dove è molto felice. Sa di poter dare ancora tanto, ma avrebbe bisogno di continuità. Si aspettano tutti sempre qualcosa in più da lui. E' così forte che nemmeno lui si rende conto di quante potenzialità ha davvero". Il procuratore ha parlato anche del possibile arrivo del direttore sportivo Monchi dal Siviglia: "Lui è il meglio che il mercato internazionale può offrire".

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, AG.DOUMBIA: HA ANCORA DUE ANNI DI CONTRATTO CON I GIALLOROSSI - Seydou Doumbia è diventato ormai un ''incubo'' per la Roma se così si può dire. Il calciatore ivoriano è arrivato in giallorosso nel gennaio del 2015 e da quel momento in poi ha iniziato a girare in prestito diventando sempre uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato in uscita della squadra capitolina. Ora a giugno potrebbe materializzarsi di nuovo questo problema con il calciatore che potrebbe tornare per l'ennesima volta in giallorosso. Della situazione ha parlato il suo agende Beytrison a Romanews.eu, ecco le sue parole: "E' molto presto per fare delle previsioni. La questione è ancora aperta. Seydou Doumbia ha ancora due anni di contratto con la Roma ed è in prestito al Basilea fino a giugno. Dobbiamo aspettare un po' perchè il Basilea ha un'opzione di riscatto fino a fine maggio. In questo momento è commento. Sperava di fare un cammino diverso in Champions League, ma il sorteggio per la squadra è stato troppo difficile".

