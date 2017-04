INTER/ Calciomercato News, Verratti è il sogno, Kondogbia piace al Tottenham

Marco Verratti - La Presse

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL SOGNO RIMANE MARCO VERRATTI - Il sogno del calciomercato dell'Inter rimane il centrocampista del Paris Saint German Marco Verratti. L'italiano è un calciatore di grande spessore tecnico, rapido e dotato di ottimo passo. Piace a molti in giro per l'Europa e come racconta Premium Sport l'Inter è una di queste. Al momento il Psg ha sottolineato come il calciatore sia incedibile, ma nonostante questo l'eco del sei a uno contro il Barcellona influenzerà anche il calciomercato del club francese. Marco Verratti forse ha capito di non poter aspirare a vincere quella prestigiosa coppa con la maglia della squadra transalpina e potrebbe meditare un ritorno in Italia. Suning è in grado di poter mettere in atto un pesante esborso economico e sarebbe felice di far arrivare in maglia nerazzurra un perno della nazionale italiana. Staremo a vedere, ma le possibilità di vedere Verratti in Italia si alzano un giorno dopo l'altro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL TOTTENHAM A SAN SIRO PER KONDOGBIA - Di sicuro Geoffrey Kondogbia ieri sera non ha dato il meglio di sé contro la Sampdoria anche se per lui era un'opportunità importante. Infatti il calciatore francese era seguito con attenzione dagli osservatori del Tottenham che erano a San Siro per seguire lui in Inter-Sampdoria. Il calciatore era partito dalla panchina, entrando in campo al posto di Roberto Gagliardini nell'intervallo. Un cambio che ha fatto crollare l'Inter e anche le speranze verso la conquista di un posto in Champions League. Un fattore negativo per il forte centrocampista ex Monaco che è entrato in campo con poche idee e ha fatto sentire l'assenza di Gagliardini ormai elemento imprescindibile nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Giocatore robusto e dotato di grande tecnica era arrivato all'Inter per una cifra vicina ai quaranta milioni considerato un sosia di Paul Pogba. Nonostante le grandi capacità fisiche e tecniche, nonché i margini di crescita, non è riuscito ancora a conquistare nessuno. Il Tottenham cosa farà?

