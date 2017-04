Inter/ Calciomercato News, Ferrero avvisa i nerazzurri: Schick non è in vendita (oggi, 4 aprile 2017)

L'allenatore dell'Inter Stefano Pioli (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, FERRERO AVVISA I NERAZZURRI: SCHICK NON È IN VENDITA – Uno degli obiettivi del calciomercato dell'Inter risponde al mone di Patrik Schick. Già da diversi mesi l'attaccante della Sampdoria viene accostato con insistenza ai colori nerazzurri. Il polacco, alla sua prima stagione in Serie A, sta fin qui disputando un campionato davvero ottimo. Il centravanti dei blucerchiati, spesso partito dalla panchina e nelle gerarchie di Giampaolo dietro a Muriel e Quagliarella, ha totalizzato 8 reti in 24 partite. L'ultimo gol? Ieri sera proprio contro l'Inter. E sempre ieri, prima del match vinto 2-1 dai blucerchiati contro i nerazzurri, il patron della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato del futuro di Schick ai microfoni di Premium Sport: “Mi chiedere se la clausola da 25 milioni di euro vale solo per l'estero? C'è una canzone che fa: Non sono in vendita”. Fuor di metafora è chiara l'intenzione della Sampdoria: Schick non si tocca. Almeno per il momento.

