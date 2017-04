Juventus/ Calciomercato News, asse caldo con l'Atalanta: ritorno anticipato per Spinazzola?

La Vecchia Guardia della Juventus potrebbe sarà ringiovanita (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ASSE CALDO CON L'ATALANTA: RITORNO ANTICIPATO PER SPINAZZOLA? – La Juventus inizia a organizzare le mosse in attesa dell'apertura ufficiale del calciomercato estivo. Negli ultimi mesi i bianconeri hanno dimostrato di saper pianificare al meglio le operazioni in entrata. Il duo composto da Marotta e Paratici ha infatti realizzato diverse operazioni degne di nota. I protagonisti non sono solo carissimi top player, ma anche giovani dal futuro assicurato. Un esempio? Bentancur, bloccato da tempo, ha effettuato ieri le visite mediche al J-Medical e a fine stagione saluterà il Boca Juniors per approdare alla Juventus. Non è finita qui, perché in estate i bianconeri potrebbero spingere per il ritorno di Leonardo Spinazzola a Torino. L'esterno, autore di una fantastica stagione con la maglia dell'Atalanta, è in prestito a Bergamo fino al 2018. Vista la sua esponenziale crescita, come riporta Calciomercato.com, Marotta potrebbe proporre all'Atalanta il prestito di uno tra Rolando Mandragora, Federico Mattiello o Pol Lirola per consegnare Spinazzola ad Allegri già in estate.

