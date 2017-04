Juventus/ Calciomercato News, nuovo tentativo per Blaise Matuidi del Psg

Andrea Agnelli - La Presse

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MATUIDI LA JUVE CI RIPROVA - Il calciomercato estivo della Juventus potrebbe veder rifiorire una telenovela che l'aveva vista già protagonista nella scorsa stagione. Infatti il club bianconero dovrebbe puntare nuovamente Blaise Matuidi del Paris Saint German. Il calciatore francese era stato a un passo dai bianconeri un anno fa, prima del clamoroso passo indietro fatto dalla società francese ancora infastidita per il caso Kingsley Coman. Il centrocampista però non sarebbe più soddisfatto della sua posizione nel club allenato da Unai Emery e avrebbe palesato la volontà di andare via. Secondo SportMediaset la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piano una cifra vicina ai venticinque milioni di euro per accaparrarsi il forte centrocampista. Ricordiamo inoltre che Matuidi va in scadenza di contratto nel 2018 e che quindi sarebbe poi libero di andare via a parametro zero l'anno prossimo. Infatti il calciatore non sembra intenzionato a rinnovare il contratto con la Juventus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ORSOLINI VERSO IL PESCARA - La Juventus ha acquistato nel calciomercato di gennaio il calciatore dell'Ascoli Riccardo Orsolini lasciandolo parcheggiato in Serie B. In molti pensavano che il ragazzo sarebbe potuto arrivare a Torino già da giugno, ma la sensazione che si fa via via più predominante è che il calciatore possa essere ceduto in prestito per continuare a giocare con continuità. Secondo quanto riportato da Il Messaggero pare che sul calciatore ci sia il forte pressing del Pescara. I bianconeri però sembrano intenzionati a trovare per il calciatore una sistemazione nella massima categoria. Orsolini è un calciatore di spessore che ha passo e grande vivacità oltre a un tiro importante. Staremo a vedere cosa decideranno i bianconeri che comunque sembrano intenzionati per il futuro a puntare decisamente su questo calciatore di grande talento. Da parte sua Orsolini sa che il percorso di crescita è molto difficile, ma che con il tempo avrà la possibilità di esprimere le sue qualità.

