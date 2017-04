MILAN/ Calciomercato News, Ocampos verso il City e Suso...

Suso - La Presse

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, OCAMPOS VERSO IL MANCHESTER CITY - Il futuro di Lucas Ocampos al Milan ha le ore contate. Il calciatore ex Genoa ha deluso nella gara contro il Pescara, dove aveva avuto la possibilità di giocare da titolare. Poche palle toccate, nessuna giocata e nemmeno un tiro fatto verso la porta. Il calciatore quindi potrebbe presto lasciare i rossoneri. Quando sarà finita la stagione il calciatore dovrebbe tornare all'Olympique Marsiglia da dove è arrivato in prestito. Secondo quanto riporta Le 10 Sport pare che il Manchester City abbia messo nel mirino proprio Lucas Ocampos. Il calciatore infatti piace molto a Pep Guardiola che starebbe osservando da tempo il calciatore. Ocampos è un calciatore rapido e dotato di grande tecnica e nonostante stia vivendo un momento molto particolare ha enorme potenzialità. Il City gioca un calcio molto adatto per il ragazzo ora al Milan e in Inghilterra Ocampos potrebbe tentare una nuova avventura.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SUSO: IL MIO FUTURO LO DECIDEREMO IN ESTATE - Il centrocampista spagnolo Suso è tornato in gruppo dopo un problema fisico che l'ha tenuto abbastanza a lungo ai box. Ora potrà tornare ad essere schierato al fianco di Gerard Deulofeu alle spalle di Carlos Bacca. Giocatore rapido e dotato di grande tecnica potrebbe però anche partire in estate con tanti club che lo seguono e che sono pronti a infiammare il calciomercato. Suso ha parlato in una lunga intervista ad As: "Mi manca poco per tornare in campo. E' stata la mia migliore stagione, i primi mesi sono stati davvero molto importanti per me". Suso ha parlato anche del suo futuro: "Ho ancora due anni e mezzo di contratto con il Milan. Ho sempre detto di essere felice qui, ma vedremo poi cosa accadrà in estate. Tornare in Spagna? E' sempre bello poi tornare nel paese dove sei nato, ma ho un contratto da rispettare con il Milan e per altre decisioni dovremmo aspettare l'estate".

