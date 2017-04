Milan/ Calciomercato News, da Aubameyang a Belotti: caccia al top player in attacco (oggi, 4 aprile 2017)

Andrea Belotti (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, DA AUBAMEYANG A BELOTTI: UN BIG PER SOSTITUIRE BACCA (OGGI, 4 APRILE 2017) - Il Milan cerca un attaccante di livello in vista del calciomercato estivo. Il motivo è presto detto: Carlos Bacca nella stagione in corso ha dimostrato di non essere un centravanti affidabile. Il colombiano ha infatti alternato momenti favorevoli ad altri di apatia totale, con digiuni in zona gol che si sono abbattuti sui rossoneri, in difficoltà nella corsa all'Europa League. L'ex Siviglia ha dimostrato di essere letale sotto porta, ma quando la squadra riscontra difficoltà, il giocatore fa poco o nulla per caricarsi il peso della squadra sulle spalle. Per questo motivo – scrive Tuttosport – il Milan starebbe valutando il profilo di sette attaccanti in giro per l'Europa. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo nel dettaglio. Nel mirino di Fassone e Mirabelli c'è sempre Pierre-Emerick Aubameyang ma il prezzo del gabonese è elevatissimo e potrebbe addirittura toccare quota 100 milioni di euro. Difficile che tale ipotesi possa concretizzarsi. Decisamente più facile arrivare a Morata, che verrebbe liberato dal Real Madrid qualora le Merengues riuscissero a mettere le mani proprio su Aubameyang. Attenzione poi ad Alexis Sanchez, Alexandre Lacazette e al Kun Aguero, due giocatori dal futuro ancora tutto da scoprire. In Serie A troviamo invece due nomi suggestivi: Edin Dzeko della Roma e Andrea Belotti del Torino. (agg. Giuliani Federico).

