NAPOLI/ Calciomercato News, ag.Meret: so che piace ai partenopei, ma anche...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PARLA L'AGENTE DI ALEX MERET - Il Napoli deve pensare anche a guardare sul calciomercato la presenza di un estremo difensore che possa prendere in futuro il posto ora di Pepe Reina. Del possibile interessamento ha parlato l'agente del calciatore dell'Udinese, ora in prestito alla Spal, Andrea Pastorello. Questi interpellato da Radio Crc a ''Si gonfia la rete'' ha sottolineato: "Non ho mai avuto contatti diretti col direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. So che Alex Meret piace, ma non solo al Napoli anche a tante altre società sia italiane che straniere. Meret non è secondo a nessuno in Italia, ora deve concentrarsi e finire bene il suo campionato con la maglia della Spal poi valuteremo le opportunità per lui e per la società con la quale parleremo. Penso si possa valutare l'ipotesi di crescere alle spalle di un grande numero uno, anche perchè non ha mai giocato in Serie A. Ha qualità elevate per cui non c'è fretta per farlo diventare subito titolare in una grande squadra".

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PEDULLÀ SU ALESSIO CONTI - Alessio Conti è sempre più nel mirino delle big e potrebbe all'improvviso agitare un'asta di calciomercato tra diverse big del nostro calcio e non. Del calciatore ha parlato il giornalista Alfredo Pedullà, sottolineando alcune situazioni legate al calciatore in questione. A Canale 8 questi ha sottolineato: "Conti sarebbe una soluzione importante per il Napoli, ma il suo procuratore gestisce anche Elseid Hysaj che in questo momento è titolare a destra. Conti può arrivare al Napoli solo se Hysaj si spostasse a sinistra come faceva già ad Empoli in modo di liberargli il posto. Ci sono interessamenti per il calciatore anche da parte dell'Inter e del Chelsea". Conti ha inoltre segnato cinque reti in questa stagione dimostrando di essere un'arma importante anche quando si butta dentro l'area di rigore. Bravo a difendere e a proporsi è il paradigma del terzino moderno adatto a giocare sia nella difesa a quattro che soprattutto nel centrocampo a cinque.

