ROMA/ Calciomercato News, Dzeko nel mirino del Marsiglia di Rudi Garcia

Edin Dzeko - La Presse

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GARCIA VUOLE EDIN DZEKO - Edin Dzeko è un calciatore totalmente diverso rispetto alla scorsa stagione. L'attaccante bosniaco si è trasformato da un calciatore in difficoltà anche di fronte all'occasione più semplice in un cecchino infallibile sotto porta ancora migliore di quello visto al Manchester City. E' così che attorno al calciatore della Roma si sono accese le sirene del calciomercato anche estero. Secondo quanto riporta L'Equipe infatti pare che il Marsiglia di Rudi Garcia sia proprio su Dzeko che era arrivato in giallorosso proprio su segnalazione del tecnico francese. L'Olympique sta però vagliando anche delle alternative per il reparto offensivo. I nomi fatti dal noto giornale transalpino sono tutti appartenenti al nostro campionato. Oltre a Edin Dzeko nella lista ci sono Carlos Bacca del Milan, Arkadiusz Milik del Napoli e Mario Mandzukic della Juventus. Staremo a vedere chi avrà la meglio negli obiettivi del Marsiglia e se il calciatore potrà partire da Roma.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, COULIBALY SVELA UN RETROSCENA SUI GIALLOROSSI - E' incredibile la storia di Mamadou Coulibaly passato da un arrivo con molte difficoltà in Italia alla maglia da titolare con il Pescara di Zdenek Zeman. Il calciatore ha dimostrato di avere fisicità, tecnica e grande intelligenza nelle scelte da fare rapidamente quando è in mezzo al campo. Coulibaly era stato vicino alla Roma in passato come ha raccontato lui stesso. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha sottolineato: "Quando sono arrivato in Europa mangiavo solamente un panino al giorno e dormivo per terra. Ho rischiato la vita per il calcio. Mio padre voleva che studiasse e basta, non voleva che giocassi. Ho fatto dei provini con Cesena, Sassuolo, Ascoli e anche con la Roma ma nessuno mi ha voluto. La partita con la maglia del Milan però mi ha detto che forse posso giocare a questo livello in Serie A. Sono sicuro di questo perchè giocare mi viene molto naturale".

© Riproduzione Riservata.