Roma/ Calciomercato News, Monchi parla già da ds: Spalletti? Non so se resterà (oggi, 4 aprile 2017)

Luciano Spalletti (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, MONCHI PARLA GIA' DA NUOVO DS: SPALLETTI? NON SO SE RESTERA' (OGGI, 4 APRILE 2017) - Più che il calciomercato in entrata, in casa Roma continua a tenere banco il futuro di Luciano Spalletti. Il tecnico giallorosso potrebbe infatti salutare al termine della stagione. I continui messaggi in codice lanciati dall'allenatore toscano non lasciano sicura la società, che presto cercherà di fare il punto della situazione. Intanto il presunto futuro direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato di Spalletti a El partitazo de Cope: “Dopo il derby tracceremo una linea e parleremo anche del mio contratto. Non so se Spalletti resterà, non ho approfondito così tanto con la società". Intanto anche Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, dà il suo endorsment all'approdo di Monchi in giallorosso: “Se davvero andrà alla Roma sarà candidata a tante cose, di sicuro. La Roma ha già una buona squadra e per me Monchi è impressionante”.

