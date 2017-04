Inter/ Calciomercato News, Suning investe 70 milioni, il resto arriverà dalle cessioni di Perisic e Brozovic

Mauro Icardi - La Presse

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LA SUNING INVESTE SETTANTA MILIONI, IL RESTO DALLE CESSIONI - Chi si aspettava un calciomercato faraonico da parte dell'Inter si dovrà presto ricredere. Questo perché, come riporta SportMediaset, pare che la Suning voglia mettere sul piatto ''solo'' settanta milioni di euro. Una cifra importante, ma che di certo non permette di scegliere senza fare calcoli sullo scenario internazionale. Per andare a prendere qualche grande campione servirà quindi anche effettuare qualche cessione. Quelli in cima alla lista delle partenze sono Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Sui due croati dell'Inter c'è sicuramente il forte pressing del Manchester United che sarebbe anche pronto a prenderli in blocco. Staremo a vedere quello che capiterà da qui alla prossima sessione di calciomercato.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, OSSERVATORI A LISBONA PER MITROGLOU - L'Inter cederà Mauro Icardi nel calciomercato estivo? Arrivano alcune voci che potrebbero amplificare la possibile cessione dell'argentino. Secondo Record infatti erano presenti degli osservatori della squadra meneghina a Lisbona per seguire la gara Benfica-Porto. L'obiettivo numero uno è l'attaccante greco Kostas Mitroglu che ha un contratto con le aquile fino al 2020 con una clausola rescissoria di quaranta milioni di euro. Questa è una cifra davvero difficile da raggiungere per il bomber in questione, ma c'è la convinzione che il club lusitano possa accettare anche un'offerta sensibilmente inferiore. Sul greco però c'è anche il Valencia che lo osserva da vicino ormai da tempo. Nonostante non sia più giovanissimo questi è un calciatore dotato di fisicità e grande tecnica che può fare la differenza sotto porta. Sicuramente sarebbe un acquisto importante, ma non andrebbe di certo a colmare il tasso tecnico lasciato da un'eventuale cessione proprio di Mauro Icardi.

