Juventus/ Calciomercato News, accordo fatto con Mattia De Sciglio del Milan?

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ACCORDO FATTO PER DE SCIGLIO? - La Juventus continua a puntare su Mattia De Sciglio per un calciomercato estivo che potrebbe essere pieno di colpi di scena. Il calciatore è stato lanciato nel calcio che conta proprio da Massimiliano Allegri ed essendo un classe 1992 sarebbe l'ideale per ringiovanire una difesa che vede in moltissimi interpreti degli over trenta. Secondo QS - Sport pare addirittura che il calciatore abbia raggiunto l'accordo con il club bianconero. Questo sarebbe il vero motivo per il quale Vincenzo Montella abbia deciso di lasciarlo in panchina nella sfida contro il Pescara nonostante il calciatore avesse riposato nella sfida contro l'Olanda della nazionale allenata da Giampiero Ventura. De Sciglio è un terzino destro di grande spinta, ma può giocare sull'altra corsia con la stessa intensità. Sicuramente sarà interessante vedere se l'affare verrà portato davvero a termine o meno.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ALLEGRI INCONTRA LA SOCIETÀ DOPO IL BARCA - Massimiliano Allegri resterà alla Juventus anche nella prossima stagione? Il tecnico livornese ha ancora un anno di contratto coi bianconeri, ma questo comunque non è sufficiente a garantire al cento per cento la sua permanenza a Torino. Sono molte le voci che vorrebbero Massimiliano Allegri pronto a volare verso la Premier League per allenare l'Arsenal. Secondo il Corriere della Sera pare che dopo il doppio incontro di Champions League contro il Barcellona il tecnico incontrerà la società. La Juventus ha dimostrato, soprattutto negli ultimi anni, di non gradire iniziare una stagione con un tecnico in scadenza di contratto. Le due strade sono quindi opposte, ma entrambe possibili. Da un lato c'è il rinnovo del contratto per un anno mentre dall'altra la separazione. Sicuramente però la Juventus ha grande fiducia in questo allenatore che se dovesse trovare ancora stimoli è più che possibile possa rimanere in bianconero ancora.

