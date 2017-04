Milan/ Calciomercato News, l'Everton supera i rossoneri per Kolasinac. Idea Scamacca!

Calciomercato Milan, Gianluca Scamacca - La Presse

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, L'EVERTON SUPERA I ROSSONERI PER KOLASINAC - Il Milan sembrava a un passo dal primo acquisto della sessione estiva di calciomercato. Era infatti molto vicino il tesseramento a parametro zero del bosniaco Senad Kolasinac. Per mettere a segno questo colpo però il club meneghino doveva aspettare il closing. Secondo quanto riportato dalla Bild però pare che sia arrivata un'offerta shock al ragazzo per l'Everton. Si parla addirittura di 160mila sterline a settimana per un totale di otto milioni l'anno. Una cifra che difficilmente il Milan potrebbe pareggiare per il terzino classe 1993 che piaceva anche alla Juventus. Se questo dovesse essere confermato dalle voci ufficiali allora il club rossonero sarebbe costretto a tornare sul calciomercato per andare ad acquistare un altro calciatore di qualità per il reparto difensivo.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, I ROSSONERI SONDANO SCAMACCA - Il giovane Gianluca Scamacca ha avuto negli ultimi anni un'evoluzione di carriera particolare, agitando il calciomercato italiano e non solo. Il ragazzo dal vivaio della Roma si era infatti trasferito in Olanda dal Psv Eindhoven. Il Sassuolo lo aveva riportato in Italia nella sessione di riparazione di gennaio, facendolo diventare perno della squadra Primavera che poi sarebbe arrivata a vincere con merito il torneo di Viareggio. Ora il Milan ha messo gli occhi su Gianluca Scamacca per affidargli il futuro del suo reparto offensivo. Secondo MilanNews pare che alcuni osservatori del Milan erano presenti proprio al Viareggio per seguire il calciatore, attaccante di 195 centimetri e dotato di grande tecnica nonostante l'esplosiva fisicità. Il fatto poi di avere appena diciotto anni permette al calciatore di essere un potenziale futuro campione.

