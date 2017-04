Napoli/ Calciomercato Juventus News, scontro per Andrea Favilli!

Calciomercato Napoli, un giovane per Maurizio Sarri? - La Presse

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PIACE FAVILLI PER L'ATTACCO - Sono giorni di Napoli-Juventus con due sfide in pochi giorni al San Paolo tra campionato e Coppa Italia. Fatto sta che la squadra bianconera e quella azzurra si confronteranno sul calciomercato. Secondo quanto riportato da Radio Crc durante la trasmissione Si Gonfia la rete sarà un lungo confronto per il calciatore classe 1997 che ora gioca ad Ascoli, ma che è di proprietà del Livorno. Andrea Favilli ha giocato anche nella primavera della Juventus che l'anno passato l'aveva preso in prestito proprio dagli amaranto senza poi riscattarlo. Un errore che a Torino non si perdonano e che i bianconeri vorrebbero sistemare andandolo ad acquistare a titolo definitivo. Nonostante questo il Napoli andrà a provare ad acquistare un calciatore dotato di grandissimo peso specifico e che è un classe 1997. Quest'anno Favilli ha dimostrato di essere un calciatore versatile e anche in grado di giocare vicino a un'altra prima punta come Daniele Cacia.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, FISSATO INCONTRO CON IL PROCURATORE DI STRINIC - Il Napoli dopo la sfida di stasera contro la Juventus dovrà ragionare a diverse situazioni legate a dei rinnovi che sono abbastanza incerti. Tra questi c'è quello del terzino sinistro Ivan Strinic che con la maglia azzurra ha dimostrato di essere un buon calciatore anche se è stato chiuso dalla crescita di Faouzi Ghoulam. Nonostante questo Strinic era in campo in Napoli-Juventus di domenica sera e ha dimostrato di essere un buon calciatore. Secondo quanto riportato da Radio Crc durante la trasmissione ''Si gonfia la rete'' pare che l'agente del calciatore Tonci Martic sarà a Napoli a breve per parlare con il club azzurro. Ivan Strinic ha un contratto comunque fino al 2019 anche se il procuratore sicuramente chiederà la possibilità di giocare di più e valuterà anche l'ipotesi di andare via da Napoli. Giocatore ancora abbastanza giovane e dotato di grande passo piace davvero a molte squadre in giro per l'Europa.

