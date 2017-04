Roma/ Calciomercato News, il Chelsea a caccia di Ruediger!

Calciomercato Roma, Monchi - La Presse

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL CHELSEA MANDA OSSERVATORI ALL'OLIMPICO PER RUDIGER - Antonio Rudiger è uno dei calciatori più in evidenza nella Roma di Luciano Spalletti. Il calciatore tedesco ha giocato ieri sera nel derby nel primo tempo da terzino destro e nella ripresa da centrale dimostrando di essere in costante crescita. Secondo TuttoMercatoWeb pare che ieri sera allo Stadio Olimpico erano presenti degli osservatori del Chelsea per seguire da vicino proprio il difensore tedesco. La squadra di Antonio Conte aveva praticamente acquistato Antonio Rudiger l'estate scorsa, prima di ritrattare tutto in seguito alla rottura del legamento crociato in allenamento con la Germania prima dell'inizio dell'Europeo. Il calciatore potrebbe partire nella prossima sessione di calciomercato anche se molto dipenderà dall'eventuale arrivo di Monchi come direttore sportivo e di un possibile nuovo allenatore al posto di Luciano Spalletti.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, MONCHI SMENTISCE CONFERMANDO - Le parole dell'ex direttore sportivo del Siviglia Monchi sembra che smentiscano confermando il suo passaggio alla Roma. Il dirigente sembra infatti sempre più vicino dall'ereditare il posto che fu di Walter Sabatini e che Frederic Massara ha tenuto in caldo. A Centro Suono Sport però Monchi non si è sbilanciato, sottolineando: "Non verrò a Roma in settimana, prenderò una decisione con grande tranquillità". Parole che sembrano smentire il suo passaggio alla Roma almeno come cosa fatta. Poi però quando gli chiedono del Lione sembra confermare tra le righe il suo passaggio alla Roma con un semplice: "Lione???". Di sicuro Monchi è l'obiettivo numero uno del calciomercato della Roma che lo segue con grande interesse e che sa come andare a prendere calciatori importanti per costruire una Roma finalmente vincente.

