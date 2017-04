Inter/ Calciomercato News, caccia al terzino. Da Samir a Ghoulam: tutti i nomi (oggi, 9 aprile 2017)

Stefano Pioli (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CACCIA AL TERZINO. DA SAMIR A GHOULAM: TUTTI I NOMI (OGGI, 9 APRILE 2017) – Linter inizia a programmare il calciomercato in vista dell'estate. Cosa manca ai nerazzurri per tornare a competere per i primi posti della Serie A? Di sicuro la difesa deve essere puntellata, soprattutto per quanto riguarda le corsie esterne. Attualmente Pioli può contare su quattro terzini: D'Ambrosio, Ansaldi, Nagatomo e Santon. Il primo è l'unico certo di restare, poi, per gli altri, le probabilità scendono vertiginosamente fino ad arrivare alla cessione certa dell'ex Newcastle. All'Inter serve dunque un giocatore in grado di coprire la fascia: su chi puntare?

I nomi sulla lista di Ausilio non mancano. In Serie A, come riportato da Tmw, piace moltissimo Samir dell'Udinese. I friulani valutano il proprio giocatore circa 16 milioni di euro: una cifra altissima, di poco inferiore a quella che il Wolfsburg chiede per lasciar partire Ricardo Rodriguez, “intrappolato” dalla clausola rescissoria. Lo svizzero verrebbe a Milano di corsa ma il club tedesco intende capitalizzare la sua partenza. Gli altri nomi seguiti dall'Inter sono quelli di Ghoulam, che non ha ancora rinnovato con il Napoli, Vrsaljko, potenzialmente in uscita dall'Ateltico Madrid senza dimenticarsi di Darmian del Manchester United.

