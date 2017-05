Inter/ Calciomercato news: Schick, Ferrero vuole togliere la clausola. In difesa piace Lindelof

Patrik Schick: l'Inter lo tiene sotto osservazione (Foto LaPresse)

INTER CALCIOMERCATO NEWS: SCHICK PER L’ATTACCO - Europa o non Europa, l’Inter guarda al prossimo calciomercato con fiducia: la nuova proprietà Suning potrebbe e dovrebbe garantire investimenti in entrata per rinverdire il ciclo di una squadra attualmente in difficoltà e senza troppe certezze per il futuro. Non è un mistero che uno dei calciatori puntati dai nerazzurri sia Patrik Schick: 11 gol in campionato, il giovane ceco sta facendo faville con la maglia della Sampdoria e, parlando di lui a Il Secolo XIX, Massimo Ferrero ha detto che “ne nasce uno ogni 50 anni, è freddo e cinico oltre che furbo”. Il presidente blucerchiato ha anche parlato di calciomercato per quanto riguarda il suo ragazzo: ha fatto sapere che le intenzioni della società sono quelle di raddoppiare la clausola rescissoria (attualmente di 25 milioni di euro) o addirittura eliminarla, perchè “c’è il rischio che arrivi qualche grande club e la paghi”. Per Ferrero l’ideale è che il ragazzo resti ancora un anno alla Sampdoria: “Se va alla Juventus per esempio si frega perchè non gioca subito, se sta qui un’altra stagione diventa un mostro”. Ci sono però altre squadre nelle quali Schick potrebbe essere protagonista da subito: per esempio l’Inter, dove Mauro Icardi ha bisogno di un partner che abbia costanza e giochi più vicino a lui, cosa che nè Ivan Perisic nè Antonio Candreva sono in grado di garantire al momento (anche questione di modulo, ma i nerazzurri non hanno una seconda punta al momento).

INTER CALCIOMERCATO NEWS: PER LA DIFESA C’E’ LINDELOF - Intanto la rivoluzione di calciomercato dell’Inter prende sempre nuove forme: dopo la sconfitta interna contro il Napoli, sesta partita consecutiva senza vittoria, sono tanti i giocatori in discussione per la prossima stagione. In discussione è finito anche Joao Mario, ma è soprattutto la difesa a non convincere: il rendimento di Joao Mario è calato, Gary Medel perde qualcosa se schierato nel reparto arretrato (soprattutto a quattro), gli altri - al netto di Joao Miranda - sono per ora alternative e nulla più. Per questo motivo sembra che l’Inter stia sondando la pista che porta a Victor Lindelof: 22 anni, campione d’Europa Under 21 due anni fa con la Svezia, gioca nel Benfica di cui è ormai un punto fermo della difesa. E’ un centrale, che sa giocare anche a destra: in questa stagione Lindelof è stato sempre titolare nelle partite di Champions League senza saltare un singolo minuto, lo stesso è accaduto anche in campionato dove lo scorso 22 aprile ha segnato il primo gol, nel sentitissimo derby contro lo Sporting Lisbona. Si tratta di uno dei giovani prospetti più in vista nel calcio europeo; al momento potrebbe essere un testa a testa tra lui e Kostas Manolas, con la differenza di prezzo a favore dello svedese visto che il cartellino di Lindelof si aggira intorno ai 18 milioni di euro.

© Riproduzione Riservata.