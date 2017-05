Juventus/ Calciomercato News: Fabinho-Baakayoko, si segue la pista che porta nel Principato

Fabio Henrique Tavares, in arte Fabinho (Foto LaPresse)

JUVENTUS CALCIOMERCATO NEWS: OCCHI SU FABINHO - La Juventus ha praticamente messo le mani sul sesto scudetto consecutivo e ora punta il calciomercato per la prossima stagione: con la conferma di Massimiliano Allegri - prossimo al rinnovo - sono arrivate le prime richieste che il tecnico toscano avrebbe fatto alla proprietà. Un giocatore sul quale i bianconeri stanno tenendo gli occhi è Fabinho: brasiliano del Monaco che gioca già con la Seleçao, tra un paio di giorni sarà nuovamente avversario della Juventus in Champions League come era stato due stagioni fa. Allora Fabinho giocava terzino destro, oggi è uno dei due mediani, insieme a Bakayoko, nel 4-4-2 di Leonardo Jardim. Un dettaglio che la dice lunga sulla versatilità di questo classe ’93 sul quale è vigile anche l’Inter; la Juventus però potrebbe mettere in campo la possibilità di giocare nuovamente la Champions League e di essere protagonista in una squadra di vertice, rappresentando una soluzione di qualità e quantità a Sami Khedira - che ragionevolmente non può giocare tutte le partite della stagione - e allo stesso tempo essere quel terzino di scorta che Allegri invoca sulla fascia destra (dall’altra parte dovrebbe tornare Leonardo Spinazzola).

JUVENTUS CALCIOMERCATO NEWS: PIACE ANCHE BAKAYOKO - Si profila comunque un bel duello di calciomercato: Fabinho piace a tante squadre europee e il Monaco potrebbe incassare un bel tesoretto per il suo cartellino. La doppia sfida di Champions League dà alla Juventus la possibilità di trattare con la dirigenza del Principato; potrebbe arrivare la mossa decisiva o comunque quella in grado di dare un vantaggio alla società bianconera, come ha già riferito Le 10 Sports. Il costo del cartellino di Fabinho si aggira intorno ai 45 milioni di euro: cifra decisamente elevata che al momento la Juventus non sembra intenzionata a pagare. Attenzione però: nelle scorse sessioni di calciomercato i campioni d’Italia si erano interessati molto anche a Tiemoué Bakayoko, che come abbiamo detto è il compagno di reparto di Fabinho e ha un anno meno. Trattare per uno potrebbe voler dire mettere sul piatto il discorso per l’altro, e provare a capire quali margini di manovra ci siano. Bakayoko ha il contratto in scadenza nel 2019 e a oggi il suo valore potrebbe essere inferiore a quello del collega brasiliano; meno duttile di quest’ultimo, il parigino è però un centrocampista di grande sostanza ed è già un titolare inamovibile nello scacchiere tattico di Jardim.

