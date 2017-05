Milan/ Calciomercato News: Pellegrini-Kessie, doppio colpo a centrocampo?

Franck Kessie, obiettivo di calciomercato del Milan (Foto LaPresse)

MILAN CALCIOMERCATO NEWS: PELLEGRINI, IL ROSSONERO PIACE - Potrebbe essere Lorenzo Pellegrini un rinforzo di calciomercato del Milan per la prossima estate: a caccia di centrocampisti, la nuova società rossonera ha messo gli occhi sul classe ’96 che sta disputando una grande stagione con la maglia del Sassuolo. Sono 27 le presenze del giovane, con 6 gol e 7 assist: numeri che parlano di un giocatore in costante crescita, ormai diventato un punto fermo della nostra Serie A dopo gli importanti trascorsi nelle giovanili della Roma. Stando a quanto riporta Repubblica, Pellegrini avrebbe già espresso il proprio gradimento alla prossima destinazione: anche un’eventuale esclusione del Milan dalle coppe europee potrebbe non rappresentare un problema, visto che Pellegrini ha soltanto 20 anni e avrebbe tutto il tempo di rifarsi. I rossoneri potrebbero costruire una mediana “verde” con la conferma di Mario Pasalic e la crescita di Manuel Locatelli, che ha ormai superato la fase di apprendistato con la sua prima stagione in Serie A; il rientro di altri veterani (come Montolivo e Giacomo Bonaventura) porterebbe un miglioramento sensibile nella mediana di un Milan che prosegue nel processo di ringiovanimento della rosa ma al tempo stesso ha anche fretta di tornare competitivo.

MILAN CALCIOMERCATO NEWS: ACCELERATA PER KESSIE - C’è però un altro obiettivo di calciomercato per il centrocampo del Milan: negli ultimi giorni infatti sempre Repubblica ha parlato di un’accelerata forse decisiva per Franck Kessie. Da tempo si diceva che la società rossonera potesse battere sul tempo la Roma nella corsa all’ivoriano, che si è fatto le ossa nel Cesena per poi tornare all’Atalanta e diventare uno dei giocatori più completi nel suo ruolo; l’avvento della proprietà cinese potrebbe far definitivamente decollare la trattativa. Kessie rappresenterebbe quel giocatore di ordine e sostanza che al momento il Milan non ha nella sua rosa; tante mezzali e tanta quantità di corsa e interdizione, ma poco ordine e geometria tra un Montolivo a lungo ai box e un Locatelli che deve ancora maturare in via definitiva. Kessie, 6 gol in questo campionato, ha calato il suo rendimento rispetto a uno straordinario girone di andata ma rimane un giocatore con ampi margini e che sembra già pronto per una big del calcio italiano; la Roma ovviamente non molla il colpo ed è forte di un’operazione che sembrava già ben avviata. L’arrivo di Monchi a Trigoria potrebbe comunque spostare alcuni obiettivi di calciomercato, e allora il Milan avrebbe più o meno strada libera verso Kessie; secondo Repubblica l’ivoriano è potenzialmente rossonero, la realtà è che l’asta per il calciatore dell’Atalanta si potrebbe protrarre fino all’estate inoltrata.

