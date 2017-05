Inter/ Calciomercato News, la strategia per arrivare a Schick: pronti 35 milioni

Patrik Schick (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LA STRATEGIA PER ARRIVARE A SCHICK: PRONTI 35 MILIONI - Un intreccio di calciomercato dell'ultim'ora avvicina Patrik Schick all'Inter. L'attaccante della Sampdoria, oggetto del desiderio di numerose squadre, sia in Italia che all'estero, potrebbe presto indossare la casacca nerazzurra. Andiamo con ordine e cerchiamo di ricostruire l'indiscrezione raccolta da calciomercato.com. Innanzitutto c'è da registrare un intenso dialogo tra Piero Ausilio e l'avvocato Romei, un contatto che sta andando avanti da diverse settimane e che avrebbe avuto come primo effetto quello di tagliare fuori la Juventus dalla corsa per Schick.

Il ceco ha una clausola di 25 milioni di euro, e in teoria chiunque eserciti tale diritto avrebbe diritto ad aggiudicarsi il ragazzo. L'Inter si è tuttavia tutelata stringendo un patto con il patron blucerchiato Ferrero. L'idea dei nerazzurri è quella di aggiungere 10 milioni e arrivare all'offerta di 35 milioni di euro. così da bruciare l'intera concorrenza. Ovviamente siamo ancora nella fase embrionale di una trattativa, che potrebbe però presto assumere contorni concreti. Schick è sempre più vicino all'Inter ma sullo sfondo c'è sempre lo spauracchio della Premier League.

© Riproduzione Riservata.