Juventus/ Calciomercato News, 80 milioni per Verratti? Marotta prepara l'assalto

Marco Verratti (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, 80 MILIONI PER VERRATTI? MAROTTA PREPARA L'ASSALTO – La Juventus è pronta al grande colpo di calciomercato in entrata. L'anno scorso il club bianconero realizzò un'operazione lampo e mise le mani su Gonzalo Higuain, mentre due stagioni fa toccò a Paulo Dybala. Quest'estate potrebbe essere la volta di Marco Verratti. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, a maggior ragione dopo la debacle del Paris Saint-Germian in Ligue 1, il centrocampista italiano sarebbe disposto a salutare la Francia.

Il ko per 3-1 contro il Monaco ha tagliato fuori il Psg dalla corsa al titolo, un'altra delusione che si aggiunge all'eliminazione in Champions League per mano del Barcellona. In questo senso la Juventus potrebbe rappresentare una meta gradita, visto che i bianconeri sono ormai da considerarsi a tutti gli effetti una potenza del calcio europeo, al pari di Real Madrid e Barcellona. Marotta e Paratici fanno sul serio e sono pronti a mettere sul piatto un'offerta di ben 80 milioni di euro. La palla passa adesso a Verratti e al Psg. Attenzione a eventuali colpi di scena.

© Riproduzione Riservata.