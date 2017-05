Milan/ Calciomercato News, trattenere Deulofeu o puntare su Keita? Il dilemma rossonero

Keita Balde (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, TRATTENERE DEULOFEU O PUNTARE SU KEITA? IL DILEMMA ROSSONERO – Il Milan ha un importante dubbio di calciomercato. I dirigenti rossoneri sono alle prese con un rompicapo non da poco, che potrebbe influenzare anche le prossime mosse in entrata. Due sono le alternative possibili. La prima è quella di riscattare Deulofeu, che al termine del campionato dovrebbe tornare al Barcellona; la seconda, puntare su Keita Balde della Lazio, presentando a Lotito un'offerta di tutto rispetto.

Il dubbio resta, anche se le ultime prestazioni dell'esterno offensivo biancoceleste stanno facendo pendere la bilancia in favore di quest'ultimo. Per quanto riguarda invece le certezze, il Milan vede tramontare due obiettivi: Alvaro Morata e Daniele De Rossi. Morata, secondo la stampa spagnola, avrebbe scelto di salutare il Real Madrid per trasferirsi al Chelsea, mentre De Rossi sarebbe in procinto di accettare il rinnovo propostogli dalla Roma. Capitolo Aubameyang: per Sky non ci sarebbero stati contatti tra le parti.

