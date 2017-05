Napoli/ Calciomercato News, Mertens verso il rinnovo. Ghoulam ancora in dubbio

Dries Mertens (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MERTENS VERSO IL RINNOVO. GHOULAM ANCORA IN DUBBIO – Il calciomercato del Napoli è già attivissimo a un mese dalla sua apertura ufficiale. In casa partenopea ci sono due situazioni da monitorare con estrema attenzione. Una riguarda il futuro di Dries Mertens, l'altra quello di Faouzi Ghoulam. Per quanto riguarda il belga, De Laurentiis sarebbe pronto a rinnovare il contratto offrendo un ingaggio di circa 4 milioni di euro a stagione fino al 2021.

Mertens tentenna, anche se cresce l'ottimismo. Intanto il giocatore ha così parlato a elfvoetbal.nl: “Rinnovo? Mi interessa ma per ora non posso dire nulla”. Prima c'è da completare la stagione (e prendere ulteriore tempo), poi ci sarà modo di sedersi a un tavolo e discutere i termini contrattuali. Capitolo Ghoulam: nei giorni scorsi si è parlato di un contatto tra l'entourage del giocatore e il Milan. L'algerino non è convinto di voler rinnovare il proprio contratto con il Napoli in scadenza nel 2018. Qualora arrivasse la fumata bianca, i rossoneri potrebbero partire all'assalto del terzino, rimasto deluso dal continuo ballottaggio con Strinic.

