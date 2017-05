Roma/ Calciomercato News, idea Denis Suarez. E il rinnovo di Strootman...

Kevin Strootman (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IDEA DENIS SUAREZ. IL BARCELLONA CHIEDE 20 MILIONI. E SU STROOTMAN... – La Roma è pronta a programmare il calciomercato estivo insieme al nuovo ds Monchi, una delle menti più brillanti del calcio europeo. L'ex ds del Siviglia, autore nella sua carriera di colpacci fantastici, avrebbe già messo nel mirino il primo, ipotetico obiettivo giallorosso. Di chi si tratta? Di Denis Suarez del Barcellona. Secondo le ultime indiscrezioni, la Roma si starebbe proprio interessando al duttile giocatore blaugrana.

Il centrocampista classe '94 è tagliato fuori da una concorrenza spietata ed ecco perché al termine della stagione potrebbe cambiare aria. Per Don Balon il valore di Denis Suarez si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Per quanto riguarda invece Kevin Strootman, il futuro dell'olandese è ancora tutto da scrivere. Il contratto del giocatore scadrà nel 2018 e le parti sono già a lavoro per la fumata bianca. La Roma ha offerto un prolungamento fino al 2022 e un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione (attualmente è fermo a 2). L'entourage del giocatore chiede però un ulteriore sforzo economico al club giallorosso.

